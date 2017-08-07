Русская линия
Сводка новостей от 7 августа 2017

Украинские власти не хотят вкладывать деньги в свою ГТС
В «Укртрансгазе» допустили возможность технической неготовности украинской ГТС к прокачке газа…

Газовый вентильЗаявления украинских политиков о том, что они добились газовой независимости от Москвы и теперь преимущественно закупают газ в Евросоюзе, могут оказаться слабым утешением для Киева, поскольку, испортив отношения с «Газпромом», «Нафтогаз» теперь боится вкладывать деньги в ремонт и модернизацию украинской газотранспортной системы, от которой Москва также хочет отказаться.

Причём дело уже дошло до того, что о недопустимости и опасности такой ситуации заговорили руководители «Укртрансгаз», которые отвечают за бесперебойный транзит российского газа через Украину в Европу. Здесь допустили, что в случае, если ГТС не будет ремонтироваться, Украина перестанет быть транзитёром газа, сообщает РИА Новости.

В связи с этим руководство «Укртрансгаза» обвинило «Нафтогаз» в том, что компания не заинтересована в инвестициях в ГТС Украины из-за рисков строительства Россией газопроводов в обход Украины. Их озабоченность разделил и глава украинского Минэнерго Игорь Насалик, который подверг критике позицию «Нафтогаза» в интервью украинскому «Первому национальному».

«Я поддерживаю здесь „Укртрансгаз“ в их видении. Я считаю бестолковой политику НАК „Нафтогаз“ относительно транспортной системы, они уже её для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году», — заявил глава украинского Минэнерго.

«Если она (ГТС) будет не готова, это будет катастрофа», — сказал Насалик, комментируя возможное влияние политики «Нафтогаза» на подготовку Украины к зиме.

Русская линия

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