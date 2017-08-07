Русская линия
Сводка новостей от 7 августа 2017

Этот день в Русской истории
Сегодня в день памяти преподобных Макария Унженского и Христофора Сольвычегодского мы вспоминаем русского поэта А.А.Блока и генерала А.И.Деникина…

Преподобный Макарий Унженский В этот день, 25 июля 306 года, святой равноапостольный Константин, получивший вскоре имя Великого, был провозглашён Императором Священной Римской Империи. С этого дня начался процесс возникновения новой, Христианской Империи.

Сегодня мы отмечаем день памяти преподобных Макария Унженского и Христофора Сольвычегодского. Преподобный Макарий родился в 1349 году в Нижнем Новгороде в семье благочестивых родителей. В двенадцать лет он тайно ушёл от родителей и принял иноческий постриг в Нижегородской Печерской обители. Со всем пылом юношеской души он отдался делу спасения. Строжайший пост и точное исполнение иноческих правил отличали его перед всеми братиями.

Вскоре смиренный Макарий удалился на берег Волги и подвизался там в пещере близ озера Жёлтые воды. Здесь он твёрдым воздержанием и терпением преодолевал брань врага спасения. К преподобному Макарию собрались любители безмолвия, и в 1435 году он устроил для них обитель во Имя Пресвятой Троицы. Здесь он начал проповедовать Православие окрестным черемисам и чувашам, и крестил магометан и язычников в озере, получившем название Святого.

В 1439 г. казанские татары разорили обитель, а преподобного Макария взяли в плен. Но из почтения к его благочестию и благотворительной любви хан отпустил святого из плена и вместе с ним освободил до 400 христиан, взяв с него, однако, слово не селиться при Жёлтом озере. Преподобный Макарий отправился за 240 вёрст в галичские края. Во время этого переселения все путники, по молитвам преподобного, питались чудесным образом. Дойдя до города Унжа, преподобный Макарий поставил в 15 верстах от города на берегу озера Унжа крест и основал новую обитель. На пятом году своей жизни в Унже преподобный Макарий заболел и преставился в возрасте 95 лет.

После кончины преподобного многие получали исцеление от его мощей. Иноки воздвигли над его гробом храм и установили в обители общежитие. В 1522 г. татары напали на Унжу и хотели ободрать серебряную раку в Макариевой пустыни, но ослепли и, обезумев, бросились бежать. Многие из них утонули в Унже. В 1532 г. молитвами преподобного Макария спасся от татар город Солигалич, и благодарные жители устроили в соборном храме придел в честь святого. Более 50 человек по молитвам преподобного Макария получили исцеление от тяжёлых недугов, как это установила комиссия, посланная Патриархом Филаретом 24 июня 1619 г.

О преподобном Христофоре известно немного. Известно, что жил он в 16 веке, но до нас не дошло никаких сведений о том, откуда он был родом, какого звания и в каком возрасте избрал иноческий путь. Известно лишь, что несмотря на то, что в Сольвычегодске в это время существовал мужской монастырь в честь святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, преподобный Христофор, ища в монашестве не покоя и довольства, а лишений, трудов и подвигов, предпочёл жизни в этой благоустроенной городской обители полное скорбей пустынное житие.

Постриг над ним совершил в Коряжеме преподобный Лонгин, которому пришлись по душе пламенная вера и мужество Христофора. Он сделал Христофора своим учеником, стараясь передать ему все опыты и наблюдения своей долголетней подвижнической жизни. Со временем, приобретя значительный опыт монашеского делания преподобный Христофор решил покинуть стены Коряжемского монастыря, начав отшельническую жизнь. Обосновавшись в пустыни в 20 верстах южнее монастыря среди лесной чащи, он сам выстроил себе келью и часовню, куда поместил данный ему в благословение образ Божией Матери «Одигитрии» («Путеводительницы»). Преподобный проводил в молитве дни и ночи перед этой иконой, которая впоследствии прославилась чудотворениями. Молясь перед ней, выздоравливали даже неизлечимо больные люди.

Но через некоторое время «пустынное уединение» преподобного Христофора было нарушено. Узнав о подвижнике, одиноко живущем среди леса, к нему стали приходить люди, которые, как и он сам когда-то, желали посвятить свою жизнь служению Богу. Вскоре из них образовалась монашеская братия, а затем и настоящий монастырь. Множество чудес, совершавшихся в этой обители от чудотворной иконы Богородицы, сделали монастырь, основанный преподобным Христофором, известным даже в Москве. В связи с этим преподобному Христофору пришлось побывать при дворе Царя Иоанна Грозного, вызвавшего монаха с просьбой привести для больной Царицы Анастасии воды из монастырского источника. Выпив привезённую воду, Царица «получила облегчение от своей болезни», а Царь на радостях пожертвовал преподобному Христофору большую сумму денег на монастырское строительство.

Завершив строительство монастыря, в 1572 г. преподобный Христофор тайно покинул основанную им обитель и уединился в неизвестном месте. Предполагают, что преставился он около 1572−1582 гг.

Александр Блок В этот же день 1921 года скончался русский поэт Александр Александрович Блок. Он родился 16 ноября 1880 г. Его отец — профессор Варшавского университета Александр Львович Блок (1852−1910) — принимал участие в патриотическом движении и был действительным членом Русского окраинного общества. С трёх лет из-за развода родителей, жил и воспитывался у родственников матери, урожденной Бекетовой, которые принадлежали к «сливкам» петербургской интеллигенции. Сочинять Блок начал уже в пять лет, поэтому неудивительно, что поэтическая экспрессия стала нормой его жизни. В 1903 г. Блок женился на Любови Менделеевой, дочери великого русского учёного Д.И.Менделеева и в том же году вышел первый сборник поэта, написанный под впечатлением первой любви и первых месяцев счастливой семейной жизни. Блок экспериментировал в то время с поэтическим ритмом, изобретая всё новые ми новые формы. Для него первостепенными в поэзии были звук и музыка стиха. Первый сборник поэм Блока «Стихи о прекрасной даме» (1904), представляли собой платонический идеализм поэта, а в следующих поэтических сборниках Блока, «Город» (1908), и «Снежная маска» (1907), автор сконцентрировался на религиозной теме. Поздние поэмы Блока представляют собой смесь надежд и отчаяния автора относительно будущего России. В незавершённом «Возмездии», 1910 — 1921, проявилось крушение иллюзий автора по поводу нового большевистского режима. Стоит отметить, что Блок с оптимизмом воспринял Октябрьскую революцию 1917 г., возлагая большие надежды на новую власть, но довольно быстро наступило и разочарование в большевиках. Известна идейная характеристика Блока, которую дала близко знавшая поэта З. Гиппиус: «Ведь если на Блока наклеивать ярлык (а все ярлыки от него отставали), то всё же ни с каким другим, кроме „черносотенного“, к нему и подойти было нельзя». Блок продолжал верить в исключительную роль России в истории человечества. Подтверждением этого мнения стали работы «Родина» и «Скифы». Последним произведением Блока стала его самая противоречивая и загадочная поэма «Двенадцать» (1920), названная митрополитом Питиримом (Нечаевым) «русским Апокалипсисом».

Скончался Александр Блок 7 августа 1921 г. в Петрограде, оставленный многими друзьями молодости и лишённый последних иллюзий относительно новой власти. Известно также, что поэт принёс посмертную исповедь, а оптинский прозорливый старец Нектарий по кончине поэта сказал: «Передайте его матери, пусть она будет благонадёжна. Александр в раю».

Антон Иванович Деникин Сегодня также исполняется очередная годовщина со дня кончины одного из лидеров Белого движения генерала Антона Ивановича Деникина, скончавшегося в 1947 году.

Он родился в 1872 г. в бедной семье отставного майора, в прошлом крепостного крестьянина. Окончив Киевское пехотное юнкерское училище и Академию Генштаба, Деникин был произведён в капитаны. Во время Русско-японской войны Деникин проявил отличные качества боевого офицера, дослужившись до звания полковника, и был награждён двумя орденами. Первую мировую войну он встретил в звании генерал-майора. В годы войны с немцами Деникин командовал бригадой, затем дивизией. Доблесть Деникина, проявленная в боях, высшие награды (два Георгиевских креста, Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами) вскоре сделали его известным и популярным генералом.

По своим политическим взглядам, Деникин был умеренным либералом и сторонником конституционной монархии. Но в отличие от генералов Рузского, Алексеева и Корнилова, он не принимал участие в антимонархическом заговоре генералов.

После Февральской революции 1917 г. Деникин был назначен помощником начальника штаба при Верховном главнокомандующем, командовал Западным, потом Юго-Западным фронтом. Стремясь сдержать развал Империи, он требовал введения смертной казни не только на фронте, но и в тылу, поддержал Корниловский мятеж (за что был арестован). После бегства из Быховской тюрьмы Деникин, как и другие генералы, бежал на Дон, где принял активное участие в формировании Добровольческой армии.

После гибели Л.Г.Корнилова в 1918 г. Деникин занял пост Главнокомандующего вооружёнными силами Юга России, фактически возглавив Белое движение в этом регионе. Имея 85-тысячную армию весной 1919 г. двинул Добровольческую армию в наступление, имея конечной целью взятие Москвы. Ему удалось занять Донбасс, выйти на стратегически важный рубеж: Царицын, Харьков, Полтава, взять Орёл и практически подойти к Туле. Но оставшиеся до Москвы 200 вёрст Деникин преодолеть не смог. Армия Деникина, неся большие потери, вынуждена была отступать. Сдав командование армией барону П.Н.Врангелю, в 1920 г. Деникин на английском миноносце покинул Россию.

После эмиграции генерал проживал в Англии, Бельгии, Франции и США. Отказавшись от вооружённой борьбы с большевиками, Деникин написал 5-томное воспоминание-исследование «Очерки русской смуты», крупное военно-историческое исследование «Старая армия», работал над книгами «Путь русского офицера» и «Вторая мировая война. Россия и зарубежье», которые не успел завершить.

После нападения гитлеровской Германии на СССР, Деникин призвал эмиграцию к поддержке Красной армии (называя Гитлера «злейшим врагом России»), которую, как он полагал, после разгрома внешнего врага можно будет использовать для свержения коммунистической власти.

7 августа 1947 г., на 75-м году жизни, Деникин скончался от повторного сердечного приступа в госпитале Мичиганского университета (г. Анн Арбор). Последние его слова, обращённые к супруге Ксении Васильевне, были: «Вот, не увижу, как Россия спасётся».

Прах белого генерала 3 октября 2005 г. был перезахоронен в некрополе Донского монастыря.

Русская линия

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Этот день в Русской истории
Сегодня в день памяти преподобных Макария Унженского и Христофора Сольвычегодского мы вспоминаем русского поэта А.А.Блока и генерала А.И.Деникина...
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