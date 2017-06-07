Мечты исламистов запрещённого в России ИГИЛ возродить Исламский халифат времён пророка Мухаммеда и его учеников сталкиваются с противодействием далеко не только христиан и европейских государств, но в первую очередь мусульман, которые живут на территориях, некогда входивших в этот самый халифат.

Как гражданская война и вражда между двумя некогда родными братьями бывает более ожесточённой, чем война и вражда между чужими людьми, так и исламисты ожесточённо сражаются с теми, кто, по их мнению, должен был бы первым преклонить главу перед новыми завоевателями, но отказался это сделать.

В этой связи не случайно, исламисты сначала напали на сугубо мусульманские страны, такие как Ирак, Сирия и Египет. Не раз терактам исламистов подвергалась Турция. Словно и нет в этом регионе извечного врага арабов — Израиля, где в целом все последние годы сохранятся относительное затишье.

В этом свете можно рассматривать и нападение исламистов на Иран, которое произошло сегодня утром. Персы активно поддерживают сирийскую армию, воюющую с сторонниками халифата. И поэтому у исламистов было более чем достаточно поводов, чтобы напасть на эту страну.

Они незаметно проникли в страну, разбились на две группы и совершили вооружённое нападение на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни на юге Тегерана.

Всего в результате двух нападений погибли 12 человек, 42 получили ранения, сообщает РИА Новости. По данным агентства Fars, среди нападавших на парламент был смертник, которого окружили силы безопасности. Позднее стало известно, что он подорвал себя на четвертом этаже здания парламента. Ещё один участник перестрелки смог покинуть здание и открыл огонь на улице.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Мохаммад Хусейн Зульфикар, террористы были одеты в женскую одежду. «Два человека погибли, около 30 получили ранения. Нападавших было четверо», — приводит агентство Fars слова Зульфикара. Он также подтвердил информацию о ликвидации одного из нападавших.

Как сообщил РИА Новости советник министра иностранных дел Ирана Шейхольэслам Хоссейн, часть боевиков намеревалась ворваться на заседание парламента. «Однако двери основного салона заседания были закрыты, никому не позволялось покидать здание или входить, к тому же охранники смогли среагировать сразу», — рассказал советник министра.

По данным агентства ISNA, при атаке другой группы на мавзолей один человек погиб и пять получили ранения.

Террористы попытались проникнуть внутрь самого мавзолея и взорвать его, но этого им сделать не удалось. На западном дворе мавзолея совершила самоподрыв смертница. Ещё одного преступника ликвидировала охрана. По данным телеканала Press TV, у него нашли при себе восемь ручных гранат, десять магазинов с патронами и бутылку с неизвестной розовой жидкостью.

«Один из нападавших на расстоянии тридцати метров от входа в мавзолей был убит охранниками. Другой нападавший, на котором был пояс смертника, пытался взорвать себя на расстоянии уже 15 метров от мавзолея, но был обезврежен и убит силами правопорядка. Третьего террориста полиция смогла взять живым», — рассказал Хоссейн.

Министерство разведки Ирана рекомендовало жителям Тегерана воздержаться от поездок на общественном транспорте, в том числе метро. Глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли заявил о проведении экстренного заседания в связи с нападениями.

Русская линия