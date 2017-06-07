Очередным красноречивым свидетельством того, что сербы в Косово продолжают оставаться людьми второго сорта, чьи права никак не защищаются самопровозглашёнными властями этого некогда сербского края, стало очередное нападение албанцев на сербское православное кладбище.

Согласно сообщениям сербских средств массовой информации, в своей ненависти к сербам и Православию албанца-мусульмане не щадят даже мёртвых, и поэтому сейчас практически все сербские могилы на кладбище в Косовcкой Митровице осквернены и подвергаются постоянному поруганию.

Очередной подобный вопиющий случай нападения на городское кладбище произошёл накануне его посещения представителями сербской общины, сообщает Седмица.Ru.

Косовская Митровица остаётся разделённой на православную сербскую и албанскую мусульманскую части, начиная со времени войны в Косово 1998−99 годов. Сербам разрешается совершать только один ежегодный визит на старое православное кладбище в той части Косовской Митровицы, которая является теперь местом проживания албанской общины. Во время недавнего приезда на кладбище сербы обнаружили факт массового уничтожения надгробных камней на могилах своих родственников.

При этом косовские власти откровенно бездействуют и фактически отдают могилы сербов на поругание и разграбление албанским националистам. Параллельно они стараются убедить мировое сообщество, что все права сербского меньшинства в Косово соблюдаются.

Однако, чтобы понять, как они соблюдаются, европейским политикам стоило бы приехать на кладбище в Косовскую Митровицу.

Русская линия