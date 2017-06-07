Леонид Решетников: Улиц имени убийцы великого князя Сергей Александровича в России быть не должно

Торжественное открытие президентом России Владимиром Путиным и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом восстановленного в Московском Кремле мемориального Креста на месте убийства генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича, подвигло многих общественных деятелей в России задуматься над тем, что нахождение имени убийцы великого князя в российской топонимике вещь вопиющая и недопустимая.

В связи с этим экс-руководитель информационно-аналитического управления Службы внешней разведки генерал Леонид Решетников, возглавляющий в настоящее время Обществе развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл», озвучил общую мысль московской общественности о том, что российские улицы, носящие имя эсера Ивана Каляева, необходимо переименовать, так как он является убийцей и террористом.

Леонид Решетников подготовил официальное обращение к глава городов и других населённых пунктов Российской Федерации, в котором указал, что на церемонии открытия воссозданного мемориального креста князю Сергею Александровичу президент России Владимир Путин назвал Каляева террористом, а его поступок — преступлением.

«Речь В.В. Путина ясно показала отношение главы государства к революционным событиям начала XX века: «Это преступление стало одним из предвестников драматических событий, смуты, гражданского противостояния, с которыми столкнулись Россия. Они обернулись тяжелейшими потерями, настоящей национальной катастрофой», — говорится в обращении.

По мнению генерала, таким образом российские власти сделали «важный политический шаг к очищению России от навязчивой героизации террористов, заговорщиков, разрушителей государственного порядка и традиционных устоев русской жизни».

В связи с этим Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» призвало российских чиновников на местах «сделать шаг, логически вытекающий из позиции, обозначенной Президентом России».

«Следует отказаться от прославления имени террориста и переименовать разбросанные во множестве по всей стране улицы, связанные своим названием с деятельностью Каляева. По самым скромным подсчетам, в России не менее 30 улиц и переулков носит имя террориста-убийцы. В их числе улицы в столь крупных городах как Владивосток, Воронеж, Краснодар, Новочеркасск, Пенза и Пермь. Этим черным именем отмечены две (!) улицы даже в святом для России городе — Сергиевом посаде. Пора избавиться от него по всей стране. В русской истории и культуре достаточно имён истинных героев, которыми можно украсить наши города, перечеркнув имя террориста», — заявил Леонид Решётников.

«Мы призываем власти городов и других населенных пунктов Российской Федерации в ближайшее время отказаться от любого использования имени Каляева в названиях улиц, переулков, промышленных предприятий, остановок транспорта и других элементов городской инфраструктуры», — говорится в документе.

Русская линия