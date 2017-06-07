Русская линия
Сводка новостей от 7 июня 2017

Патриарх Кирилл возглавил Великорецкий крестный ход
Впервые Предстоятель Русской Православной Церкви принял участие в этом православном шествии…

Патриарх Кирилл возглавил Великорецкий крестный ход6 июня 2017 года, в день празднования явления Великорецкой иконы святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, Святейший Патриарх Кирилл совершил Первосвятительский визит в Вятскую митрополию. Как уже сообщала РЛ, ежегодно с 3 по 8 июня здесь проходит Всероссийский Великорецкий крестный ход ― торжественное шествие со старинным списком Великорецкого образа святителя Николая Чудотворца на берег реки Великой, к месту явления чудотворного образа. В этом году торжества Великорецкого крестного хода совпали с принесением в Россию части мощей святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари, и Предстоятель Русской Церкви решил присоединиться к крестоходцам, сообщает сайт Вятской митрополии.

Прибыв в Вятку, Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию, водосвятный молебен и возглавил Великорецкий крестный ход от берега реки Великой до Никольского собора села Великорецкого Кировской области. По окончании Литургии митрополит Вятский Марк приветствовал Святейшего Владыку. По словам главы Вятской митрополии, впервые за более чем шестивековую историю Великорецкого крестного хода в нём принимает участие Предстоятель Русской Церкви. От себя и от временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области И. Васильева митрополит Марк преподнес Его Святейшеству икону святителя Николая Чудотворца.

«Великорецкий ход самый большой по протяженности и самый древний из сохранившихся вековечных Крестных ходов. И я хотел бы принести величайшую благодарность вам, православным земли Вятской, что вы сохранили эту традицию. И до сих пор Великорецкий крестный ход является событием общецерковного значения», — заявил Святейший Патриарх Кирилл.

Он отметил, что каждый человек, прошедший этот маршрут, совершил подвиг. «Крестный ход — это подвиг. И мы можем не только Крестный ход, мы можем совершить и многие другие подвиги. Подвиг это всегда движение вперед», — заключил Святейший.

Русская линия

Леонид Решетников: Улиц имени убийцы великого князя Сергей Александровича в России быть не должно
Бывший глава информационно-аналитического управления СВР призвал власти переименовать все топонимы, содержащие имя террориста Каляева...

Патриарх Кирилл возглавил Великорецкий крестный ход
Впервые Предстоятель Русской Православной Церкви принял участие в этом православном шествии...

Власти, наконец, взялись за тоталитарные секты
После запрета «Свидетелей Иеговы» начались обыски у саентологов...

В Кремле потеряли надежду на скорое возвращение российской делегации в ПАСЕ
Российские власти решили на треть сократить свой взнос в Совет Европы...

Они не щадят даже мёртвых
В Косовской Митровице албанцы вновь осквернили сербское православное кладбище...

Майкл Пенс: «Террористы особенно ненавидят последователей Христа»
Вице-президент США обвинил запрещенную в России террористическую группировку ИГ в геноциде христиан...

Сторонники Исламского халифата напали на Иран
Исламисты атаковали иранский парламент и мавзолей Хомейни — погибли 12 человек, нападавшие уничтожены, часть взята в плен...

В Минобрнауки РФ предложили активнее защищать русский язык в странах СНГ
Министр образования Ольга Васильева считает, что Москва должна сделать всё возможное, чтобы сохранить кириллицу в соседних для России государствах...

Этот день в Русской истории
Сегодня — день рождения Царицы-Мученицы Александры Федоровны...

Rambler's Top100 Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru