6 июня 2017 года, в день празднования явления Великорецкой иконы святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, Святейший Патриарх Кирилл совершил Первосвятительский визит в Вятскую митрополию. Как уже сообщала РЛ, ежегодно с 3 по 8 июня здесь проходит Всероссийский Великорецкий крестный ход ― торжественное шествие со старинным списком Великорецкого образа святителя Николая Чудотворца на берег реки Великой, к месту явления чудотворного образа. В этом году торжества Великорецкого крестного хода совпали с принесением в Россию части мощей святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари, и Предстоятель Русской Церкви решил присоединиться к крестоходцам, сообщает сайт Вятской митрополии.

Прибыв в Вятку, Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию, водосвятный молебен и возглавил Великорецкий крестный ход от берега реки Великой до Никольского собора села Великорецкого Кировской области. По окончании Литургии митрополит Вятский Марк приветствовал Святейшего Владыку. По словам главы Вятской митрополии, впервые за более чем шестивековую историю Великорецкого крестного хода в нём принимает участие Предстоятель Русской Церкви. От себя и от временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области И. Васильева митрополит Марк преподнес Его Святейшеству икону святителя Николая Чудотворца.

«Великорецкий ход самый большой по протяженности и самый древний из сохранившихся вековечных Крестных ходов. И я хотел бы принести величайшую благодарность вам, православным земли Вятской, что вы сохранили эту традицию. И до сих пор Великорецкий крестный ход является событием общецерковного значения», — заявил Святейший Патриарх Кирилл.

Он отметил, что каждый человек, прошедший этот маршрут, совершил подвиг. «Крестный ход — это подвиг. И мы можем не только Крестный ход, мы можем совершить и многие другие подвиги. Подвиг это всегда движение вперед», — заключил Святейший.

Русская линия