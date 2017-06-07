Русская линия
Сводка новостей от 7 июня 2017

В Минобрнауки РФ предложили активнее защищать русский язык в странах СНГ
Министр образования Ольга Васильева считает, что Москва должна сделать всё возможное, чтобы сохранить кириллицу в соседних для России государствах…

Новая глава Минобрнауки Ольга ВасильеваРаспад СССР стал переломной точкой в жизни многих русскоговорящих жителей бывших союзных республик. На протяжении вот уже 26 лет русский язык и сами его носители постепенно выживаются из общественного и информационного пространства, число русских школ сокращается, а сами носители языка подвергаются различным формам дискриминации. Даже в относительно спокойном Казахстане к 2018 году планируют перевести все школьные учебники на латинский алфавит, а к 2025-му полностью отказаться от кириллицы. Тем временем в Туркменистане и Азербайджане уже давно перешли с кириллического алфавита на латиницу.

В связи с этим глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева предложила вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ, поддержав тем самым русскоговорящих жителей за пределами России. «Последние 10 лет была очень большая тема: латинизация и арабизация шрифтов. Вот сейчас мы должны вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ — это шрифт кириллический, потому что, как показывают опросы, население наше, ближайшего зарубежья, всё-таки говорит о привязанности и необходимости кириллического шрифта», — сказала Васильева на III Ливадийском форуме, тема которого — «Русский мир и русский язык: исторические корни и направление развития».

По словам министра, Россия должна держать очень чётко свою позицию в вопросе распространения кириллического шрифта, несмотря на то, что за последние два десятилетия эта позиция была «немного ослаблена».

Понятно, что языковому вопросу не уделялось должного внимания по причине экономической слабости Российской Федерации в 90-е годы. Теперь же, когда Москва стремится стать одним из центров многополярного мира, а тот же Казахстан и Киргизия являются членами Таможенного Союза, в Кремле вполне могут попросить уважать права русскоязычных жителей этих стран, оставляя в официальном документообороте хотя бы «двуязычие». Главное не забывать, и напоминать об этой важной теме, подписывая многомиллионные контракты с этими странами.

Русская линия

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В Минобрнауки РФ предложили активнее защищать русский язык в странах СНГ
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