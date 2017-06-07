Русская линия
Сводка новостей от 7 июня 2017

Майкл Пенс: «Террористы особенно ненавидят последователей Христа»
Вице-президент США обвинил запрещенную в России террористическую группировку ИГ в геноциде христиан…

Христиане на Ближнем ВостокеПоследние пять лет стали, наверное, самым трагическим периодом в истории христиан на Ближнем Востоке. Тысячи верующих были здесь убиты исламистами, миллионы стали беженцами, сотни храмов до основания разрушены. Представители христианских Церквей и, в первую очередь, Антиохийского и Александрийского Патриархатов неоднократно призывали мировое сообщество обратить внимание на все эти вопиющие факты, но до последнего время эти призывы оставались без должного внимания.

Только в последние дни ситуация стала меняться здесь в положительную сторону, и этот важный вопрос начал обсуждаться на самом высоком уровне. Об этом, в частности, говорил вчера на Национальном католическом молитвенном завтраке в Вашингтоне вице-президент США Майкл Пенс. «Террористы особенно ненавидят последователей Христа. И никто не отметился более жестоким варварством, чем они», — считает Пенс. По словам вице-президента, столь жёстокий режим не встречался на Ближнем Востоке со времён средневековья. Он также обвинил боевиков из запрещенного в России ИГ в геноциде.

Пенс напомнил о недавних терактах против христиан-коптов в Египте, уничтожении древних церквей и убийствах священников и монахов в Ираке. Он также отметил, что в Сирии сжигают дотла христианские храмы, а женщин и детей продают в рабство. «Христианство сталкивается с беспрецедентными угрозами в том районе, где оно зародилось», — цитирует Пенса портал «Русская весна».

Русская линия

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