Как известно, после событий на Украине весной 2014 года, Россия фактически не принимает участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, поскольку была лишена права участвовать в голосовании в руководящих органах Ассамблеи и мониторинговых миссиях этой структуры. ПАСЕ тогда обвинила Россию в обострении ситуации на Юго-Востоке Украины и неправомерном присоединении Крыма. Вопрос о восстановлении прав делегации рассматривался дважды, но санкции остались в силе.

В ответ Москва заявила, что приостанавливает своё участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на 2016 год. В начале 2017 года глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что Россия продолжит сотрудничество с ПАСЕ, однако в течение года участвовать в пленарных заседаниях и работе комитетов делегация не будет.

В этой связи в Москве решили уменьшить свои взносы в эту организацию. Россия не будет переводить в бюджет Совета Европы 11 млн евро — около трети своего ежегодного взноса, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Финансирование в течение года идёт по этапам, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется, и всё, — это почти 11 млн евро», — уточнил политик.

На прошлой неделе председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что МИД РФ прорабатывает юридическую сторону сокращения взноса в Совет Европы. «Примерно третья часть (взноса) идёт на ПАСЕ, и за российские деньги против России устраивают провокации, развивают антироссийские настроения, за наши деньги ездят, путешествуют по разным странам. С какой стати?» — задалась вопросом Матвиенко.

Россия пока обладает статусом главного плательщика Совета Европы. В 2014 году взносы России за членство в ЕС составили 32 млн 281 тыс. евро, это 10,5% бюджета организации. Взнос Франции составил 38 млн евро, Германии — 35,098 млн евро, Италии — 35,094 млн евро, Великобритании — 31,806 млн евро.

Взнос в СЕ в данный момент не делим и представляет собой общий взнос в ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей, а также Европейский суд по правам человека; в 2017 году сумма составляет около 40 млн евро.

Русская линия