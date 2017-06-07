Запрет деятельности тоталитарной секты «Свидетели Иеговы» на всей территории России может стать лишь первым свидетельством того, что российские власти, наконец, обратили внимание на опасность, которую представляют эти организации российским гражданам, многие из которых стали жертвами сектантов.

После громкой истории с признанием деятельности «Свидетелей Иеговы» экстремистской, тематика религиозного экстремизма и деструктивных культов вновь вышла на передний план в информационном пространстве: на этот раз оперативники пришли в офисы «Сайентологической церкви Санкт-Петербурга», сообщает РИА Новости.

Утром 6 июня в петербургском УФСБ сообщили, что сотрудники ведомства проводят обыски в офисе «Сайентологической церкви» на улице Бабушкина и в жилых помещениях членов секты. В пресс-службе ведомства при этом уточнили, что цель подобных мероприятий — «обнаружение предметов и документов, подтверждающих преступный характер деятельности данной религиозной группы».

Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное предпринимательство», «возбуждение ненависти или вражды», а также «организация экстремистского сообщества». Следствие ведёт следственная служба регионального управления ФСБ. Известно также, что уже установлены ключевые фигуранты данного дела, и в отношении них «решается вопрос об избрании меры пресечения».

В марте этого года оперативники уже проводили обыски у одной из структур российских сайентологов в подмосковном городе Лосино-Петровский — Центре управления деятельности по распространению дианетики и сайентологии. В том случае, как сообщали СМИ, также шла речь о расследовании незаконной предпринимательской деятельности лицами, действующими от имени группы «Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга».

Ещё раньше, в 2015 году, было возбуждено уголовное дело против жительницы северной столицы, предпринимательницы Екатерины Заборских. Женщина собирала с людей деньги под строительство большого многоквартирного дома, в котором они могли бы получить себе жилье, а затем с этими деньгами исчезла. По данным следствия, 130 миллионов рублей, полученных от дольщиков петербургских ЖК, Заборских пожертвовала адептам Рона Хаббарда.

В случае, если правоохранительным органам удастся собрать достаточно доказательств незаконной деятельности саентологов, данная тоталитарная секта также может оказаться под запретом в нашей стране. И это станет ещё одним ударом по сектантским движениям, которые активно распространяются в России, используя при этом незаконные методики и нанося серьёзный психологический вред своим адептам.

Данные о числе последователей сайентологии в России разнятся: если в самой организации заявляют о примерно 90 тысячах ее членов, то, например, Российская ассоциация центров изучения религий и сект (РАЦИРС) приводит сведения о том, что общее количество сайентологов в стране не превышает 4 тысяч последователей. Впрочем, тех, которые хотя бы отчасти знакомы с сайентологией и когда-либо состояли в организации, по этим данным — значительно больше.

«Через секту прошли очень многие люди, — рассказал РИА Новости известный религиовед, президент РАЦИРС Александр Дворкин. — Просто они уже вышли оттуда, из них полностью выжали все, что только можно, и они сейчас находятся уже вне секты, истерзанные и опустошенные». В настоящее время в России, по информации РАЦИРС, есть «несколько десятков» сайентологических организаций, которые действуют как общественные организации, религиозные группы, образовательные или просветительские организации, реабилитационные центры, бизнес-семинары.

Русская линия