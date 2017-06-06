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Патриарх Феофил III: «Мы осуждаем тех, кто предпринимает действия, направленные против приходов канонической Православной Церкви на Украине»

5 июня 2017 года, присутствуя на праздничном приёме в Русской Духовной Миссии по случаю престольного праздника главного соборного храма русского Православия на Святой Земле — Троицкого собора Иерусалима, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил сделал заявление относительно действий раскольников и украинских властей, направленных против Украинской Православной Церкви, и выразил поддержку верным чадам канонической Церкви на Украине.

В день Святого Духа Патриарха Феофил лично возглавил Божественную литургию в Троицком соборе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, где торжественно отметили 145-летие освящения Троицкого собора, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Блаженнейшему Владыке сослужили митрополит Капитолиадский Исихий, архиепископ Константинский Аристарх, архиепископ Севастийский Феодосий, митрополит Еленопольский Иоаким, начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), члены и клирики Миссии, духовенство представительства Румынской Православной Церкви при Иерусалимском Патриархате, паломники из пределов Русской Православной Церкви в священном сане.

Богослужение совершалось на церковнославянском, греческом и арабском языках. Пел хор сестер Горненского женского монастыря в Иерусалиме. После отпуста Божественной литургии прозвучали слова праздничного приветствия, которые Блаженнейший Патриарх Феофил обратил к начальнику Русской Духовной Миссии, собору иерархов, многочисленному духовенству, прихожанам и паломникам.

Затем Крестный ход с образом Пресвятой Троицы и пением праздничного тропаря проследовал к зданию Русской Духовной Миссии, где для всех гостей праздника был устроен торжественный приём.

«Единство Церкви — это дар Святого Духа, и мы призваны беречь его и укреплять. Разрушение этого единства является тяжелейшим преступлением. Мы самым решительным образом осуждаем тех, кто предпринимает действия, направленные против приходов канонической Православной Церкви на Украине. Не напрасно святые отцы напоминают нам, что разрушение единства Церкви, раскол — это самый тяжкий грех. Пусть Святой Дух, Который в этот день сошёл на учеников Христовых, просветит наши умы, сердца и даст нам силы сохранить драгоценный дар единства Церкви, вверенный нам Божественным промыслом», — сказал Патриарх Феофил на приёме.

Русская линия