Откровенно враждебное отношение украинских униатов к верующим Украинской Православной Церкви долгое время оставалось на Украине в тени наглых выходок представителей раскольнического «Киевского патриархата», силой захвативших вот уже более 30 храмов канонической Церкви. Однако, причина этого кроется отнюдь не в миролюбии униатов, а в том, что практически все храмы УПЦ, которые располагались в районах распространения унии, греко-католики уже давно захватили, и поэтому о массовом отъеме храмов УПЦ униатами речи идти в принципе не может.

Тем не менее, об истинном отношении греко-католиков к верующим канонической Церкви свидетельствует очередной вопиющий случай, который произошёл на праздник Святой Троицы в деревне Коломые на Прикарпатье. Как сообщил настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы протоиерей Василий Кобельский, в день праздника греко-католики обманом попали в церковь и отслужили там Литургию.

«В этот день активисты и священники УГКЦ организовали традиционное шествие к могиле Сечевых Стрельцов, находящегося недалеко от нашего храма. Ко мне подошёл представитель СБУ и попросил дать возможность им зайти в храм и помолиться. Мы согласились. Но греко-католические прелаты, а их было тринадцать, сразу пошли к алтарю и начали совершать Литургию. Мы этого не ожидали .. «, — цитирует священнослужителя сайт УПЦ.

По словам греко-католиков, главной их целью было убедить религиозную общину добровольно выйти, как они говорят из-под «Московского Патриархата», а храм, который, на законных правах был передан в пользование Украинской Православной Церкви государством, передать УГКЦ. Вооружившись поддержкой боевиков, они от слов агитации быстро перешли к оскорблениям не только в сторону священников Украинской Православной Церкви, но и присутствующих православных женщин.

Прихожане такими коварными действиями греко-католических клириков, их дерзкими предложениями и ложными словами были возмущены, и пытались с ними мирно договориться. Но это им не удалось.

В УПЦ напомнили, что на сессии местного Горсовета 23 мая депутаты пытались принять решение о том, что нужно отобрать храм у Украинской Православной Церкви и передать его в пользование «Киевскому патриархату» или греко-католикам. Тогда председатель Горсовета пообещал, что силой никто храм забирать не будет, а спросят мнение прихожан религиозной общины Украинской Православной Церкви.

В настоящий момент ситуация вокруг храма остается напряженной. На территории церкви продолжают разжигать вражду и подстрекать людей представители УГКЦ. А верующие Украинской Православной Церкви вместе со священнослужителями молятся в храме. По сообщению с места происшествия, из-за конфликта, верные, опасаясь очередных провокаций, вынуждены оставаться в храме, опасаясь попытки силового захвата.

Русская линия