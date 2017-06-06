Русская линия
Сводка новостей от 6 июня 2017

Немец турку не союзник
Германия собирается вывести своих военных с военной базы «Инджирлик» в Турции…

Ангела Меркель и Реджеп ЭрдоганПроблемы в отношениях между Германией и Турцией, формально являющимися союзниками по НАТО, но в реальности всё более конфликтующими между собой, вновь бросили тень на судьбу Североатлантического альянса.

Причина нынешних разногласий немцев и турок состоит в том, что Берлин и Анкара по-разному смотрят на целый ряд политических вопросов. Турки, в частности, разочарованы в ЕС, много лет сулившем им вступление в союз, но так и не принявшем Анкару. А немцы крайне недовольны антидемократическим разворотом Турции в сторону исламизма и возрождения Османской империи.

В итоге все эти противоречия вылились в череду скандалов и конфликтов между двумя странами, и дело даже зашло о возможном выводе военного контингента бундесвера с турецкой военной базы «Инджирлик».

Причиной этого стал отказ турок пропустить к немецким военным германских парламентариев, которые традиционно навещают подобные контингенты, поскольку именно бундестаг принимает решение о размещении немецких войск за границей, сообщает «Немецкая волна».

Разрешить эту проблему Ангеле Меркель в ходе переговоров с президентом Эрдоганом не удалось. Ни с чем приехал из Турции и глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, который 5 июня в экстренном порядке посетил Анкару. В результате глава обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что федеральное правительство 7 июня рассмотрит вопрос о выводе немецких солдат и техники с базы «Инджирлик» и их переброске в Иорданию.

Если такое решение будет принято, для НАТО это станет крайне неприятной новостью. Ведь скандал вокруг «Инджирлик» бросает тень на подготовку следующего саммита альянса в 2018 году, что уж говорить в целом о единстве альянса. Президент Турции Эрдоган предложил провести саммит у себя, но, по сведениям газеты Die Welt, Берлин и Париж настояли на том, чтобы отсрочить решение на этот счёт до конца июня, когда соберутся министры обороны НАТО.

Русская линия

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Немец турку не союзник
Германия собирается вывести своих военных с военной базы «Инджирлик» в Турции...

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