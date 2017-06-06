Русская линия
Сводка новостей от 6 июня 2017

Противоречия внутри ЕС нарастают
Чехия и Польша отказалась принимать беженцев по согласованным в Евросоюзе квотам…

Беженцы на пути в ЕвропуКак известно, в сентябре прошлого года страны ЕС заключили соглашение о размещении беженцев с Ближнего Востока на основании квот, принятых с учётом населения, территории и финансового благополучия отдельных стран Европы. Однако, по прошествии восьми месяцев, отмеченных чередой терактов совершённых исламистами в самых разных странах ЕС, ряд стран-членов Евросоюза в одностроннем порядке решили изменить своё мнение на этот счёт.

В их числе оказались Чехия и Польша. Министерство внутренних дел Чехии объяснило отказ участвовать в программе по перераспределению мигрантов тем, что система распределения беженцев не работает и ситуация с безопасностью изменилась после последних терактов в Европе.

Ещё более жёсткую позицию заняли польские власти. Варшава вообще предложила не пускать в ЕС мигрантов-мусульман. Здесь уверены, что террористические акты в Европе являются результатом потакания мультикультурализму. «Надо прекратить политику открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока», — заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак, комментируя последние теракты в Лондоне.

Об этом же вчера говорил польский министр по делам ЕС Конрад Сзимански. «Перед лицом трагических актов в Париже и Лондоне мы не видим политических возможностей исполнять соглашение по приёму беженцев «, — цитирует министра РИА Новости.

Польша, в соответствии с соглашением, должна была разместить на своей территории всего 10 тысяч беженцев — «каплю в море» по сравнению с сотнями тысяч, осевшими в Германии. Однако, и эта цифра показалась полякам, которые с трепетом относятся к своей национальной идентичности, слишком большой.

А это значит, что Евросоюз постепенно превращается в неуправляемую структуру, единство которой теперь под вопросом.

Русская линия

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