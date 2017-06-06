Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал лицемерием и ничего не значащими пустыми словами заявления мировых лидеров по поводу защиты прав детей, сказанные ими по случаю очередного празднования Международного дня защиты детей, отмечаемого каждый год 1 июня.

«1 июня по телевидению показывали церемонию вручения президентом нашей страны орденов „Родительская слава“. И вот, был выбран ряд многодетных семей, в который включают даже семьи с усыновлёнными детьми, для вручения этого ордена. Эта очень красивая церемония оказалась весьма волнующей для тех, кто в ней непосредственно участвовал. И подобное мероприятие производит очень хорошее, приятное впечатление», — заявил отец Димитрий, добавив, что именно эта церемония понудила его сделать «обращение, целиком и полностью воспринимаемое мною как глас, который вопиет в пустыне».

«Что же это за пустыня? Пустыня — это моё родное и любимое отечество. Потому что я знаю, что в мире за прошедший год с прошлого 1 июня убито в абортах 56 миллионов детей. Из этих 56-ти миллионов официально около 1 миллиона убито наших маленьких соотечественников. А если учитывать то количество абортов, которое совершено на самом деле, включая произведённые вне государственных учреждений, то этот миллион нужно помножить примерно на пять, потому что точной статистики нет, это только приблизительно», — отметил священник.

«С того времени, когда в нашем государстве — первом в мире — были разрешены аборты на официальном уровне, убито три населения страны. И вот, на фоне этого мировой призыв к защите детей для меня ассоциируется только с одним словом. Это слово — лицемерие. Потому что, о какой защите детей может идти речь, если происходит варварское, постоянное, ежечасное убийство деточек на всём земном шаре, особенно в моей любимой России», — возмутился отец Димитрий.

В связи с этим он призвал власти и все, кто увидит это обращение, задуматься над этим и отказаться от абортов. «Потому что одно дело — пустыня, когда ты говоришь, а тебя никто не слышит, а другое дело — пустыня реальная, когда в ней нет вообще людей, которые могли бы что-либо слышать. И с каждым днём, часом, минутой мы приближаемся к такому состоянию нашей необъятной родины, у которой нет границ, приближаемся к тому, чтобы она исчезла с лица земли как территория, на которой живёт наш русский народ вместе с другими ста 180 народами, пригревшимися под огромными крылами нашего двуглавого орла», — заключил священник.

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