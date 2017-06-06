Русская линия
Сводка новостей от 6 июня 2017

Совбез ООН расширил санкции против Северной Кореи
Проект резолюции по этому вопросу был принят единогласно…

Совет безопасности ООННесмотря на негативную реакцию всего мирового сообщества, руководство Северной Кореи не собирается отказываться от своей ядерной программы и с упорством проводит испытание за испытанием. Последняя запущенная ракета КНДР, которая теоретически может нести ядерный заряд, упала в территориальных водах Японии, что явилось очередной демонстрацией угрозы со стороны этого непредсказуемого режима.

В связи с этим Совет Безопасности ООН принял на минувшей неделе резолюцию, которая расширяет санкционный список в отношении Северной Кореи в связи с последними ракетными запусками в этой стране. Проект резолюции набрал 15 голосов «за», то есть был принят единогласно.

В тексте резолюции, подготовленной США, говорится о включении в санкционный список 14 физических лиц, в основном госслужащих и представителей торговых компаний КНДР. Кроме того, санкции распространились на четыре юридических лица Северной Кореи. Это стратегические ракетные войска народной армии КНДР, северокорейская корпорация Kumsan (предполагается, что она управляется генеральным бюро по атомной энергии КНДР), банк Koryo, основанный при министерстве обороны страны, а также торговая корпорация Kangbong. Все активы упомянутых юридических лиц в зарубежных странах будут заморожены.

В Совбезе также призвали Северную Корею немедленно прекратить запрещенную ракетно-ядерную деятельность, а также предпринять действия для «политико-дипломатического урегулирования» напряженности на Корейском полуострове. «Международное сообщество объединяется, чтобы принять меры, и давление не прекратится до тех пор, пока Северная Корея полностью не выполнит резолюции Совета Безопасности», — цитирует Интерфакс постпреда США при ООН Никки Хейли. Она добавила, что ракетные запуски КНДР — это «прямая угроза безопасности ряда государств, в том числе и моей страны».

Напомним, что 1 июня Минюст США также расширил санкционный список, связанный с противодействием развитию северокорейской ядерной программы. В нём оказались три российские компании и один гражданин России — предприниматель Игорь Мичурин, чью компанию «Ардис-Подшипник» уличили в связях с северокорейской корпорацией «Тангун». В списке есть также один француз и один китаец, в целом ограничительные меры были введены в отношении девяти организаций и трех физических лиц. Они также коснулись Корейской народной армии и Минобороны КНДР.

Постоянный представитель РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза в пятницу потребовал от США объяснений относительно расширения американских санкций против КНДР, под которое попали россияне. «Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование», — заявил он. «Вместо того, чтобы начинать разгребать накопившиеся в двусторонних отношениях завалы, в Вашингтоне делают прямо противоположные, недружественные шаги, которые лишь затрудняют нормализацию диалога и осложняют сотрудничество в международных делах», — заключил постпред РФ.

Однако, при голосовании новой резолюции, осуждающей Северную Корею, Россия заняла конструктивную позицию, ведь северокорейский режим угрожает всем странам, а не только США.

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