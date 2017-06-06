Настоятель храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на подмосковном Бутовском полигоне, член постоянной межведомственной комиссии Правительства Москвы по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий протоиерей Кирилл Каледа заявил, что Русская Православная Церковь вот уже несколько лет испытывает большие сложности в связи с закрытием архивов КГБ и ФСБ, поскольку не может выяснить судьбу тысяч русских людей, расстрелянных большевиками.

«В течение целого ряда лет после Собора 2000 года Комиссия продолжала активно работать. Надо отметить, что трудилась не только Синодальная комиссия. При каждой епархии рекомендовано было создать местную комиссию по канонизации святых. И, к великому сожалению, к этому прислушались не все, не во всех епархиях эта комиссия работала активно. В результате чего время было упущено и, возможно, безвозвратно. Дело в том, что в начале 2000-х годов изучать подвиг новомучеников было ещё возможно, а к 2010 году законодательство нашей страны изменилось по отношению к тем данным, которые хранятся в архивах, и целый ряд документов был вновь засекречен и теперь недоступен для исследователей», — заявил отец Кирилл в интервью официальному сайту Московской епархии.

В результате, по словам священника, процесс канонизации новомучеников и исповедников Церкви Русской фактически оказался сведён на «нет». «Более того, есть опасения, и архивные работники их подтверждают, что эти документы могут быть просто утрачены. Дело в том, что они заложены в конверты, которые потом прошили ниткой. И если даже через какое-то время эти документы будут вскрыты, неизвестно, в каком они будут состоянии. Трудно представить, можно ли будет что-то прочитать на бумаге, которой более семидесяти лет, да ещё и несколько раз прошитой ниткой», — отметил отец Кирилл.

В настоящее время у Церкви осталась фактически только «возможность исследовать судьбу людей, пострадавших от революционных репрессий в 1918—1919 гг.». «В те годы в момент задержания фактически не велось никаких следственных действий. Тогда приходили красноармейцы, стаскивали несчастного батюшку с колокольни и в лучшем случае расстреливали. Перед этим ещё и издевались: таскали за бороду, привязывали к хвостам лошадей, волокли по земле и только после этого предавали смерти, и то не всегда. Известны случаи, когда новомучеников этого времени закапывали в могилу живыми, пример тому священномученик Константин Голубев. Относительно этих святых не осталось никаких документов, но сохранились некоторые свидетельства. И сейчас вопросы, относящиеся к канонизации людей, убиенных в то время, наконец-то рассматриваются».

На вопрос о том, можно ли как-то добиться открытия архивов КГБ, отец Кирилл отметил, что в данном случае остаётся только молиться, чтобы «Господь открыл нам новых святых, в первую очередь этим мы можем повлиять на этот процесс». «С другой стороны, конечно, необходимо предпринимать попытки изменить этот закон, потому что он принимается людьми из каких-то своих соображений, которые тоже можно оспаривать. Святейший Патриарх неоднократно говорил о том, что эту проблему нужно каким-то образом решать, чтобы Церковь имела доступ к необходимым документам. Этот вопрос поднимает и светская часть нашего общества, архивисты, которые изучают историю людей, пострадавших в годы репрессий. Но, к сожалению, пока положительного решения нет», — отметил священник.

Русская линия