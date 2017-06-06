Русская линия
Сводка новостей от 6 июня 2017

Подведены итоги Петербургского Международного экономического форума
В этом году он стал рекордным по числу заключенных контрактов…

Владимир Путин на Санкт-Петербургском экономическом форумеПрошедший Санкт-Петербургский международный экономический форум продемонстрировал серьёзный интерес инвесторов к нашей стране, а также неэффективность мер экономической изоляции, которые предпринимали ЕС и США на протяжение последних трёх лет. Как сообщает Росбалт, в этом году форум посетили более 14 тысяч представителей бизнеса, официальных лиц, экспертов, учёных и журналистов из 143 стран мира.

«Такого количества участников с такой обширной географией форум ещё не принимал никогда за свою 21-летнюю историю. Только из США приехали 560 человек, представители 140 компаний. Это самое большое представительство из одной страны. На 600 человек увеличилось и количество присутствующих журналистов. Всего в этом году на форум приехали 3300 представителей СМИ. И если в 2016 году у нас было 72 мероприятия в деловой программе, и мы считали, что это значительный успех, то в этом году в рамках основной программы было 127 мероприятий. То есть произошёл фактически двукратный рост», — подвел итоги Форума советник президента России Антон Кобяков. По его словам, трансляция пленарного заседания форума, на котором выступал президент России Владимир Путин, была доступна в 83 странах мира, в том числе на территории США, Индии и всей Азии.

Кобяков отметил, что «нарезки» этой трансляции, выложенные на известном видеохостинге YouTube, за короткое время набрали несколько миллионов просмотров. И это, безусловно, свидетельствует о значительном интересе во всём мире к петербургскому Форуму.

Отметим, что количество зарубежных партнёров форума год от года растёт. И это свидетельствует о том, что роль России в мировой экономике продолжает оставаться достаточно важной. Увеличивается и количество подписанных в рамках ПМЭФ соглашений. В 2015 году было заключено 205 соглашений, в 2016 — 356. На 8 утра 2 июня на форуме было подписано 386 инвестиционных соглашений и меморандумов на сумму около 2 трлн рублей. Одно только соглашение по Татарстану составило 10 млрд долларов. И эта статистика касается контрактов, сумма которых не является коммерческой тайной. Так что эти цифры внушают надежду на будущее нашей экономики, которая постепенно стала выходить из состояния кризиса.

Русская линия

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Подведены итоги Петербургского Международного экономического форума
В этом году он стал рекордным по числу заключенных контрактов...
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