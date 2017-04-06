Русская линия
Сводка новостей от 6 апреля 2017

Европа сделала ещё один шаг на пути к объявлению безвиза для Украины
Европарламент проголосовал за предоставление украинским гражданам безвизового въезда с целью туризма…

Украина ждет безвизового режима с ЕСЕвропейский парламент поддержал сегодня предложение Европейской комиссии предоставить гражданам Украины безвизовый режим въезда в страны ЕС с целью туризма. Соответствующее голосование состоялось в рамках пленарного заседания Европарламента в Страсбурге, сообщает УНИАН.

«За» проголосовали — 521 депутат, «против» — 75, воздержались — 36.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС.

Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

Принятое европейскими депутатами решение уже с восторгом прокомментировал президент Украины Пётр Порошенко, написавший в своём Фейсбуке: «Yes! Поздравляю украинский народ с поддержкой Европарламентом безвиза для украинцев».

Действительно, безвиз с ЕС стал для нынешних украинских властей одним из существенных достижений, которого они смогли добиться после революции в Киеве. Однако на фоне экономического краха украинской экономики радость украинцев по этому поводу имеет привкус горечи.

Русская линия

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