Пока в городе на Неве думают, возвращать ли Исаакиевский собор в пользование верующим, в Италии без всяких скандалов Русской Православной Церкви был передан Никольский храм. Церемония подписания соглашения о передаче храма Николая Чудотворца в Мерано в безвозмездное пользование верующим состоялась 31 марта 2017 года в столице региона Альто-Адидже — городе Больцано. Со стороны Русской Православной Церкви свою подпись под документом поставил управляющий Италийскими приходами епископ Богородский Антоний, сообщает сайт приходов РПЦ в Италии.

Свято-Николаевский храм в Мерано — одна из старейших русских церквей Италии. Православный приход в Южном Тироле возник здесь ещё в конце XIX века, когда эти земли входили в пределы Австро-Венгерской империи. В 1884 году в Мерано был освящён первый храм во имя святителя Николая Чудотворца. Спустя несколько лет, в 1897 году, церковь была размешена на верхнем этаже двухэтажного флигеля, входившего в комплекс «виллы Бородиной».

В годы Первой Мировой войны храм был закрыт, богослужения возобновились в 1997 году и с тех пор совершаются регулярно. Ранее приход ежегодно согласовывал график богослужений с городскими властями. Отныне, в соответствии с договором между провинцией Альто-Адидже, в собственности которой находятся храм, и Администрацией приходов РПЦ в Италии, Свято-Николаевский приход получил полную свободу в организации своей богослужебной деятельности и право постоянного пользования храмом.

Нам остается только порадоваться за Италию, по счастью, не знавшей власти безбожников. Здесь у подавляющего числа людей не может возникнуть даже мысли, что храм Божий может использоваться в каких-то других целях. У нас же, люди стоявшие когда-то на вершине властной вертикали делают сомнительные заявления, призывая по сути не исполнять закон о передачи объектов религиозного назначения, отобранный у верующих в советское время. В частности, совсем недавно спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, заявил, что считает неправильным решение петербургских властей передать Исаакиевский собор в пользование Церкви без предварительной общественной дискуссии. То есть, фактический призвал устроить дискуссию по поводу того, следует ли выполнять или не выполнять закон.

Русская линия