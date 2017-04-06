Русская линия
Сводка новостей от 6 апреля 2017

Во всех храмах Санкт-Петербурга 40 дней будут поминать жертв теракта в метро
В Троице-Измайловском соборе вчера была совершена панихида, на которой присутствовали родственники пргибших…

СвечиВ Санкт-Петербурге сегодня третий день траура, объявленного властями города по погибшим 3 апреля в террористическом акте на перегоне между станциями метро «Сенная» и «Технологический институт». В связи с этим сегодня в храмах города на Неве прошли панихиды, а вечером у метро «Технологический институт» пройдёт траурный митинг, посвященный памяти погибших в этом трагическом происшествии.

Вчера в Троице-Измайловском соборе также была совершена панихида, на которой присутствовали родственники жертв этого теракта. В ходе заупокойного богослужения здесь были поименно помянуты жертвы взрыва в петербургском метро, взрыва на борту рейса 9268 Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург 31 октября 2015 года и взрыва в поезде «Невский экспресс» Москва — Санкт-Петербург 27 ноября 2009 года. После панихиды был совершён молебен о здравии пострадавших при взрыве в петербургском метрополитене.

Заупокойные богослужения накануне состоялись также в других храмах и монастырях города. В Спасо-Преображенском соборе, где находится епархиальный штаб помощи пострадавшим, панихида собрала особенно большое количество людей.

Кроме того, как сообщила РИА Новости руководительница сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, погибшие при взрыве в метро будут поминаться до 40-го дня во всех храмах и монастырях Санкт-Петербурга.

Русская линия

Патриарх Варфоломей пытается изгнать с Афона непоминающих его монахов
Свыше 100 насельников Святой Горы получили уведомления о необходимости покинуть свои келии в связи с отказом поминать главу Константинопольского Патриархата...

Новый поворот российской политики на Ближнем Востоке
МИД России заявил о готовности признать Западный Иерусалим столицей Израиля, если тот согласится на независимость Палестины...

Дорогие кредиты
МВФ заставляет украинские власти ввести абонентскую плату за траспортировку газа населению...

Европа сделала ещё один шаг на пути к объявлению безвиза для Украины
Европарламент проголосовал за предоставление украинским гражданам безвизового въезда с целью туризма...

Один из старейших русских храмов в Италии передали РПЦ
Спустя 100 лет после своего закрытия храм Николая Чудотворца в Мерано вновь начнёт жить полноценной приходской жизнью...

В Совбезе ООН началась очередная война резолюций по Сирии
Из-за химической атаки в Идлибе Вашингтон полон решимости принять меры в отношении режима Асада, не дожидаясь решения Совета Безопасности...

Во всех храмах Санкт-Петербурга 40 дней будут поминать жертв теракта в метро
В Троице-Измайловском соборе вчера была совершена панихида, на которой присутствовали родственники пргибших...

Число бедных в России достигло максимума с 2006 года
Численность населения нашей страны, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, составляет почти 20 млн человек...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память святых мучеников Стефана и Петра Казанских и вспоминаем композитора М.С.Березовского...

Rambler's Top100 Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru