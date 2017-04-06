В Санкт-Петербурге сегодня третий день траура, объявленного властями города по погибшим 3 апреля в террористическом акте на перегоне между станциями метро «Сенная» и «Технологический институт». В связи с этим сегодня в храмах города на Неве прошли панихиды, а вечером у метро «Технологический институт» пройдёт траурный митинг, посвященный памяти погибших в этом трагическом происшествии.

Вчера в Троице-Измайловском соборе также была совершена панихида, на которой присутствовали родственники жертв этого теракта. В ходе заупокойного богослужения здесь были поименно помянуты жертвы взрыва в петербургском метро, взрыва на борту рейса 9268 Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург 31 октября 2015 года и взрыва в поезде «Невский экспресс» Москва — Санкт-Петербург 27 ноября 2009 года. После панихиды был совершён молебен о здравии пострадавших при взрыве в петербургском метрополитене.

Заупокойные богослужения накануне состоялись также в других храмах и монастырях города. В Спасо-Преображенском соборе, где находится епархиальный штаб помощи пострадавшим, панихида собрала особенно большое количество людей.

Кроме того, как сообщила РИА Новости руководительница сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, погибшие при взрыве в метро будут поминаться до 40-го дня во всех храмах и монастырях Санкт-Петербурга.

Русская линия