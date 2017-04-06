Русская линия
Сводка новостей от 6 апреля 2017

Дорогие кредиты
МВФ заставляет украинские власти ввести абонентскую плату за траспортировку газа населению…

Пётр Порошенко и глава МВФ Кристина ЛагардМеждународный валютный фонд, выделивший на днях очередной транш кредита Украине в 1 млрд долларов, перед тем как принять это решение фактически выкрутил руки украинским властям, потребовав от них в несколько раз увеличить тарифы на газ для населения.

В условиях, когда украинская экономика после майдана и в результате конфликта на Донбассе «дышит на ладан», и Украине срочно нужны деньги, чтобы погасить ранее взятые кредиты, Киеву ничего не оставалась, как согласиться на все эти условия.

В результате в подписанном с МВФ меморандуме украинские власти взяли на себя обязательство до конца августа 2017 года ввести отдельный тариф газ и отдельный на распределение газа или так называемую «абонентскую плату», исходя из показателей мощности потребления «голубого топлива», сообщает УНИАН.

Для украинских граждан это означает, что стоимость газа для их нужд вырастет в несколько раз. В связи с этим Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, уже приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения.

Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счётчика потребителя.

По оценкам экспертов, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счётчик G 1,6, вырастет в среднем в 1−4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика — увеличится в среднем в 5−8 раз. Также новая методика расчёта тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать на населении около 7,7 млрд грн в год.

Данное решение вызвало негодование среди украинцев, и премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что он якобы был не в курсе этих изменений. Чуть позже похожую позицию занял и президент Украины Пётр Порошенко, заявив, что действие данного постановления Национальной комиссии должно быть приостановлено.

Он обратился к Нацкомиссии и Кабмину с призывом прийти к согласованному решению, которое бы предусматривало неповышение тарифов. После этого НКРЭКУ заявила о том, что 10 апреля данное решение будет приостановлено на 3 месяца.

Однако, из меморандума с МВФ следует, что украинские власти не только были в курсе грядущих изменений, но и обещали кредиторам, что они введут новые тарифы уже к лету.

Русская линия

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Дорогие кредиты
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