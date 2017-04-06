Русская линия
Сводка новостей от 6 апреля 2017

Число бедных в России достигло максимума с 2006 года
Численность населения нашей страны, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, составляет почти 20 млн человек…

ДеньгиНепростая экономическая ситуация во всем мире, осложнённая для нашей страны низкими ценами на нефть и антироссийскими санкциями со стороны ведущих мировых держав, а также резко выросшим курсом основных мировых валют, привела к падению уровня жизни российских граждан. В 2016 году численность жителей России, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, выросла до 19,8 млн человек. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился на 300 тысяч человек и составил 1,5%.

В 2014 году число бедных в России равнялось 16,1 млн человек, в 2013 году — 15,5 млн, в 2012 году — 15,4 млн, в 2011 году — 17,9 млн, в 2010 году — 17,7 млн, в 2009 году — 18,4 млн, в 2008 году — 19,0 млн, в 2007 году — 18,8 млн, в 2006 году — 21,6 млн человек. Показатель оказался максимальным с 2006 года — это значит, что десятилетний прогресс в борьбе с бедностью фактически сведен к нулю. Прожиточный минимум в России в IV квартале 2016 года составил 9691 рублей на человека в месяц против 9889 рублей в III квартале, 9956 рублей во II квартале и 9776 рублей в I квартале, сообщает сайт Росстата.

В целом по России среднедушевые денежные доходы населения в IV квартале 2016 года составили 35 973 рублей в месяц (в IV квартале 2015 года — 36 79 рублей), что составляет 371,2% от величины прожиточного минимума (в IV квартале 2015 года — 376,5%). Однако, столь высокий показатель является следствием огромной диспропорции в доходах 2% населения нашей страны, которые получают миллионы, и 20% беднейших граждан, едва зарабатывающих 100 тысяч за целый год.

Понятно, что речь в данному случае идёт о снижении доходов не столько жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где жизнь существенно отличается от остальной России, а о жителей провинции. Здесь люди живут существенно беднее и хотя статистика не учитывает того факта, что очень многие россияне продолжают получать зарплату в конвертах и не показывают своих истинных доходов государству, тем не менее, отрицательная тенденция в этом плане на лицо.

Русская линия

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