Непростая экономическая ситуация во всем мире, осложнённая для нашей страны низкими ценами на нефть и антироссийскими санкциями со стороны ведущих мировых держав, а также резко выросшим курсом основных мировых валют, привела к падению уровня жизни российских граждан. В 2016 году численность жителей России, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, выросла до 19,8 млн человек. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился на 300 тысяч человек и составил 1,5%.

В 2014 году число бедных в России равнялось 16,1 млн человек, в 2013 году — 15,5 млн, в 2012 году — 15,4 млн, в 2011 году — 17,9 млн, в 2010 году — 17,7 млн, в 2009 году — 18,4 млн, в 2008 году — 19,0 млн, в 2007 году — 18,8 млн, в 2006 году — 21,6 млн человек. Показатель оказался максимальным с 2006 года — это значит, что десятилетний прогресс в борьбе с бедностью фактически сведен к нулю. Прожиточный минимум в России в IV квартале 2016 года составил 9691 рублей на человека в месяц против 9889 рублей в III квартале, 9956 рублей во II квартале и 9776 рублей в I квартале, сообщает сайт Росстата.

В целом по России среднедушевые денежные доходы населения в IV квартале 2016 года составили 35 973 рублей в месяц (в IV квартале 2015 года — 36 79 рублей), что составляет 371,2% от величины прожиточного минимума (в IV квартале 2015 года — 376,5%). Однако, столь высокий показатель является следствием огромной диспропорции в доходах 2% населения нашей страны, которые получают миллионы, и 20% беднейших граждан, едва зарабатывающих 100 тысяч за целый год.

Понятно, что речь в данному случае идёт о снижении доходов не столько жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где жизнь существенно отличается от остальной России, а о жителей провинции. Здесь люди живут существенно беднее и хотя статистика не учитывает того факта, что очень многие россияне продолжают получать зарплату в конвертах и не показывают своих истинных доходов государству, тем не менее, отрицательная тенденция в этом плане на лицо.

Русская линия