Свыше 100 насельников Святой Горы получили уведомления о необходимости покинуть свои келии в связи с отказом поминать главу Константинопольского Патриархата…

После того как более 50 афонских келий отказались поминать Константинопольского Патриарха Варфоломея из-за его экуменической деятельности, ситуация на Святой Горе резко обострилась, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Как сообщает AgionOros.ru, число монахов, прекративших поминать Константинопольского Патриарха из-за его экуменизма, в настоящее время превысило сто человек. При этом все они уже получили уведомления о необходимости покинуть свои келии.

Кто стал инициатором их изгнания, не сообщается, однако поскольку Афон находится в прямом подчинении Константинопольской Патриархии, многие считают, что таким образом Патриарх Варфоломей пытается изгнать со Святой Горы своих критиков и тем самым утвердить свою власть после Критского Собора.

Однако, практически все несогласные монахи отказываются добровольно покидать свои келии, в результате чего их возможное удаление с Афона станет насильственным и вызовет большой скандал в православном мире.

Критский Собор до сего дня встречает серьёзную оппозицию на Афоне. Ещё накануне Собора ряд афонских монастырей и Священный Кинот выступили с критикой подготовленных для принятия на нём документов.

По окончании собрания на Крите более 50 монахов-келиотов (в том числе старец Гавриил Карейский) в открытом письме Священному Киноту и игуменам афонских монастырей назвали «Святой и Великий Собор» «разбойничьим» и «антиправославным», призвав прекратить поминовение Вселенского Патриарха Варфоломея.

Монашествующие призвали Кинот собрать «Священный Синаксис» с единственной темой — осудить тексты Критского Собора. В письме подчеркивалось, что они изучили «тексты так называемого Святого и Великого Собора, а также ответы выдающихся богословов и архиереев… Вывод состоит в том, что собор был антиправославным, разбойничьим и еретическим».

Авторы обращения привели 12 доводов. Среди них отмечалось, что Собор следовал «новым подходам по темам и в практике», не стал собирать всех епископов и нарушил православную соборность, использовал антиправославные методы. «Не было достаточной информации у православной общественности, вместо этого скрывались решения в рамках Предсоборного процесса», — отметили авторы письма.

Святогорцы заявили, что Собор узаконивает официально и на высшем уровне ересь экуменизма, а другие ереси, «наконец, достигли своей цели — признания сект церквами», то есть «папство, как и другие еретики, признаются церквами, а не ересью». В письме также говорилось о том, что Собор игнорировал роль монашества и особенно отношение Святой Горы Афон к папству и экуменизму.

«Поэтому мы просим и ожидаем, рассматривая это как вашу духовную обязанность и долг, созвать чрезвычайный двойной Синаксис и осудить, на основании изложенного выше, этот так называемый Собор как еретический, неканонический и разбойничий». Монашествующие предупредили, что если этого не сделает Кинот, то тогда они сами будут вынуждены это сделать и прекратить поминовение Константинопольского Патриарха на богослужениях.

Открытое письмо подписали насельники Великой Лавры, монастырей Ватопед, Хиландар, Пантократор, Кутлумуш, Ставроникита, Филофей, а также монахи и старцы из населенных пунктов Карея, Капсала и различных скитов.

Русская линия