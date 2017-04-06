Утром 4 апреля не менее 58 человек погибли в результате бомбардировки сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в ходе которой, вероятно, было применено химическое оружие. Сирийские военные отрицают использование зарина, утверждая, что газ распылили члены оппозиционной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой» (обе организации запрещены в России). Кремль также поддерживает эту версию.

В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ВВС России продолжат участвовать в антитеррористической операции в Сирии, которую ведут правительственные войска Сирии. Однако представители стран Запада, сирийской оппозиции и эксперты Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) говорят, что газ применили именно сторонники Башара Асада.

На следующий день Франция внесла в СБ ООН проект резолюции, которая осуждает использование химического оружия в Идлибе и содержит ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам, и вчера вечером этот документ был рассмотрен.

Россия, в свою очередь, представила на рассмотрение Совбеза свой проект резолюции. «Мы предложили свой, по-деловому составленный короткий проект, нацеленный на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты», — цитирует ТАСС постоянного представителя РФ при ООН Федора Стржижовского. По его словам, члены СБ ООН начали консультации и попытаются выработать «компромиссный проект» резолюции.

Тем не менее, все труды России и Франции, предложившей «западный» вариант резолюции, могут оказаться напрасны. Постоянная представительница США при ООН Никки Хейли сказала, что Вашингтон готов «принять меры» в отношении Сирии, не дожидаясь решения Совбеза ООН. Не дожидаясь итогов расследования, США уже возложили на режим Башара Асада ответственность за применение химического оружия в провинции Идлиб. А разубедить Вашингтон, как мы знаем, практически невозможно.

Русская линия