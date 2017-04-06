Русская линия
Сводка новостей от 6 апреля 2017

Новый поворот российской политики на Ближнем Востоке
МИД России заявил о готовности признать Западный Иерусалим столицей Израиля, если тот согласится на независимость Палестины…

Карта ИзраиляМежду российскими и израильскими властями в последнее время установились довольно тесные контакты, которые свидетельствуют о том, что позиция России на Ближнем Востоке существенно усилилась, и евреи вынуждены это учитывать в выстраивании своей политики.

Так сегодня премьер-министр Израиля Нетаньяху вновь позвонил Владимиру Путину для того, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и последствия химической атаки в Идлибе.

В то же время МИД России выступил с заявлением, в котором впервые заявил о готовности признать Западный Иерусалим столицей Израиля. Соответствующий документ был размещён на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает Лента.Ру.

В тексте отмечается, что Москва обеспокоена отсутствием прогресса в палестино-израильском урегулировании. «Обстановка на местах неуклонно деградирует, — говорится в документе. — Вакуум в ближневосточном мирном процессе создает благоприятную почву для односторонних шагов, которые подрывают перспективы международно признанного решения палестинской проблемы, в соответствии с которым два государства — Израиль и Палестина — будут сосуществовать в мире и безопасности друг с другом и всеми своими соседями».

Далее в тексте ещё раз подтверждается приверженность решениям ООН о принципах двухгосударственного урегулирования и говорится, что Москва рассматривает Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства. «Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль», — говорится в документе.

До нынешнего момента Москва, как и большинство других стран мира, официально признавала столицей Израиля город Тель-Авив.

30 июля 1980 года Израиль объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Спустя три недели Совет Безопасности ООН принял резолюцию, согласно которой Организация не признает права Израиля на Восточный Иерусалим и считает его оккупированным. В этой связи до выполнения положений данной резолюции все страны — члены ООН должны были вывести свои дипломатические представительства из Иерусалима. Сейчас все посольства находятся в Тель-Авиве. В 1995 году Конгресс США принял решение перенести американскую дипломатическую миссию в Иерусалим, но оно до сих пор так и не было реализовано.

Русская линия

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Новый поворот российской политики на Ближнем Востоке
МИД России заявил о готовности признать Западный Иерусалим столицей Израиля, если тот согласится на независимость Палестины...

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