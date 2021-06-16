Русская линия
Сводка новостей от 16 июня 2021

Игумен Ватопеда архимандрит Ефрем при смерти
Состояние здоровья афонского игумена, госпитализированного с коронавирусом, резко ухудшилось…

Глава украинских раскольников Епифаний и архимандрит ЕфремИгумен Ватопедского монастыря Святой Горы Афон архимандрит Ефрем, ранее перенесший инфаркт при поездке в Киев для сослужения с украинскими раскольниками, находится при смерти.

Первоначально состояние его здоровья было удовлетворительным. Затем отцу Ефрему стало хуже и он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Однако, в ночь на 16 июня отец Ефрем стал чувствовать себя ещё хуже, и врачи пока не могут стабилизировать его состояние, сообщает портал «Ромфея».

Игумен Ефрем известен своим противоречивым отношением к украинским раскольникам. Ранее он занимал принципиальную позицию по этому вопросу и призывал украинских раскольников принести покаяние и вернуться в состав УПЦ. Однако, после вторжения Фанара на Украину и признания «ПЦУ», он изменил свои взгляды и занял профанарскую позицию.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Антиохийский Патриарх Иоанн принял делегацию УПЦ
Глава Антиохийской Церкви выразил слова поддержки канонической Церкви на Украине...

Иерусалимский Патриарх Феофил принял посла России в Израиле Анатолия Викторова
Российские власти оказывают всяческую поддержку Иерусалимскому Патриархату...

Епископ Барышевский Виктор: «Несоблюдение основного Закона Украины, который гарантирует свободу вероисповедания, нельзя оправдывать боевыми действиями на востоке нашей страны»
В Украинской Православной Церкви прокомментировали слова Зеленского, увязавшего прекращение гонений на каноническую Церковь с окончанием войны на Донбассе...

Игумен Ватопеда архимандрит Ефрем при смерти
Состояние здоровья афонского игумена, госпитализированного с коронавирусом, резко ухудшилось...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день рождения Всероссийского Национального Союза, мы отмечаем очередную годовщину выхода первого номера русской монархической газеты «Земщина»...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика