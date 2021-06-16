Игумен Ватопедского монастыря Святой Горы Афон архимандрит Ефрем, ранее перенесший инфаркт при поездке в Киев для сослужения с украинскими раскольниками, находится при смерти.

Первоначально состояние его здоровья было удовлетворительным. Затем отцу Ефрему стало хуже и он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Однако, в ночь на 16 июня отец Ефрем стал чувствовать себя ещё хуже, и врачи пока не могут стабилизировать его состояние, сообщает портал «Ромфея».

Игумен Ефрем известен своим противоречивым отношением к украинским раскольникам. Ранее он занимал принципиальную позицию по этому вопросу и призывал украинских раскольников принести покаяние и вернуться в состав УПЦ. Однако, после вторжения Фанара на Украину и признания «ПЦУ», он изменил свои взгляды и занял профанарскую позицию.

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