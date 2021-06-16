16 июня 2021 года в Женеве состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом, сообщает официальный сайт Президента России.

Российско-американские консультации начались со встречи в узком составе с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Затем переговоры продолжились в расширенном составе.

В.Путин: Господин Президент!

Хочу Вас поблагодарить за Вашу инициативу сегодняшней встречи.

Знаю, что у Вас была длинная поездка, много работы. Тем не менее в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне, и, надеюсь, наша встреча будет продуктивной.

Дж.Байден (как переведено): Спасибо.

Как я сказал уже, любая встреча лицом к лицу является полезной встречей. Мы пытаемся определить, где у нас есть общие вопросы и то, по каким вопросам можно работать вместе. А там, где у нас есть разногласия, мы можем сделать всё для того, чтобы мы смогли рационально и предсказуемо обсудить эти вопросы — две великие державы.

По итогам саммита было принято короткое Совместное заявление Президентов России и США по стратегической стабильности:

«Мы, Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент Соединенных Штатов Америки Дж.Р.Байден, отмечаем: Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

Недавнее продление Договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков".

Из практических решений была достигнута договорённость о возвращении послов России и США в Вашингтон и Москву соответственно.

Русская линия