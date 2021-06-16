16 июня 2021 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний встретился с Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х, сообщает сайт ОВЦС УПЦ.

Встреча состоялась в Патриаршей резиденции в Дамаске. Митрополита Антония сопровождал заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич. На встрече также присутствовали архиереи Антиохийской Церкви: епископ Дарайский Моисей, епископ Сергиупольский Иоанн, епископ Селевкийский Ефрем, а также сотрудники Патриархии.

Митрополит Антоний поблагодарил Патриарха Иоанна за благословение посетить Церковь Великой Антиохии, где ученики Христа впервые были названы христианами (Деян. 11:26), а также передал приветствие от Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Иерарх сообщил, что прибыл в пределы Антиохийской Церкви для передачи последней части пожертвований, которые были собраны епархиями УПЦ согласно решению Священного Синода от 17.08.2020 года на восстановление храмов Бейрутской митрополии, пострадавших в результате взрыва в порту столицы Ливана 4 августа 2020 года.

Патриарх Иоанн попросил владыку Антония передать тёплые слова благодарности всей полноте Украинской Православной Церкви за собранную материальную помощь. По словам Патриарха, в Антиохийской Церкви тронуты сопереживанием и действенной помощью, которую они почувствовали от православного украинского народа. Это стало выражением братской любви и проявлением единства братьев во Христе.

Во время встречи также речь шла о ситуации в мировом и украинском Православии. Были обсуждены пути развития сотрудничества между Украинской и Антиохийской Православными Церквами.

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