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Сводка новостей от 16 июня 2021

Антиохийский Патриарх Иоанн принял делегацию УПЦ
Глава Антиохийской Церкви выразил слова поддержки канонической Церкви на Украине…

Антиохийский Патриарх Иоанн принял делегацию УПЦ16 июня 2021 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний встретился с Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х, сообщает сайт ОВЦС УПЦ.

Встреча состоялась в Патриаршей резиденции в Дамаске. Митрополита Антония сопровождал заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич. На встрече также присутствовали архиереи Антиохийской Церкви: епископ Дарайский Моисей, епископ Сергиупольский Иоанн, епископ Селевкийский Ефрем, а также сотрудники Патриархии.

Митрополит Антоний поблагодарил Патриарха Иоанна за благословение посетить Церковь Великой Антиохии, где ученики Христа впервые были названы христианами (Деян. 11:26), а также передал приветствие от Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Иерарх сообщил, что прибыл в пределы Антиохийской Церкви для передачи последней части пожертвований, которые были собраны епархиями УПЦ согласно решению Священного Синода от 17.08.2020 года на восстановление храмов Бейрутской митрополии, пострадавших в результате взрыва в порту столицы Ливана 4 августа 2020 года.

Патриарх Иоанн попросил владыку Антония передать тёплые слова благодарности всей полноте Украинской Православной Церкви за собранную материальную помощь. По словам Патриарха, в Антиохийской Церкви тронуты сопереживанием и действенной помощью, которую они почувствовали от православного украинского народа. Это стало выражением братской любви и проявлением единства братьев во Христе.

Во время встречи также речь шла о ситуации в мировом и украинском Православии. Были обсуждены пути развития сотрудничества между Украинской и Антиохийской Православными Церквами.

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