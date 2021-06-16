16 июня 2021 года в Иерусалиме состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного посла России в Израиле Анатолия Викторова с Блаженнейшим Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III, сообщает пресс-служба Русской Духовной Миссии.

От Русской Духовной Миссии в Иерусалиме на встрече присутствовали её начальник архимандрит Александр (Елисов) в сопровождении своего заместителя иеромонаха Дометиана (Маркаряна).

Патриарх Феофил и посол России обсудили вопросы церковно-дипломатических взаимоотношений, имеющие первоочередную важность.

О чём конкретно шла речь во время этих переговоров, не сообщается.

Ранее, 10 июня 2021 года, Патриарх Феофил также посетил в Тель-Авиве праздничный приём в честь национального праздника Российской Федерации — Дня России. Гостей тогда приветствовал посол России в Израиле Анатолий Викторов.

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