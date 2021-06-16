В Украинской Православной Церкви прокомментировали слова Зеленского, увязавшего прекращение гонений на каноническую Церковь с окончанием войны на Донбассе…

Епископ Барышевский Виктор: «Несоблюдение основного Закона Украины, который гарантирует свободу вероисповедания, нельзя оправдывать боевыми действиями на востоке нашей страны»

16 июня 2021 года глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что когда он думает о Церкви, то вспоминает войну на Донбассе, сообщает СПЖ.

14 июня 2021 года Владимир Зеленский в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press заявил, что в отношениях с Россией необходимо закончить войну, а только потом обсуждать вопросы языка и Церкви на Украине, на чём настаивает Владимир Путин.

По мнению владыки Виктора, «не совсем понятно, почему для того, чтобы прекратить нарушение Конституции относительно Украинской Православной Церкви и отменить действие антицерковных законов, нужно сначала закончить войну на Донбассе».

Архиерей подчеркнул, что «несоблюдение основного Закона Украины, который гарантирует свободу вероисповедания, нельзя оправдывать боевыми действиями на востоке нашей страны».

Кроме того, по словам иерарха, «непонятно, почему для того, чтобы прекратить нарушение прав Украинской Православной Церкви, нужно сначала наладить отношения с РФ».

«Верующие УПЦ являются гражданами Украины, а значит, их права не должны зависеть от хороших или плохих взаимоотношений нашего государства с любыми другими государствами», — считает епископ Виктор.

Он напомнил, что Украинская Православная Церковь всегда выступала за мир и прекращение войны на Украине, а «её миротворческая позиция может быть взята за основу и пример в попытке остановить боевые действия на Донбассе».

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