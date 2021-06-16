В этот день в 1908 г. был утверждён устав Всероссийского Национального Союза (ВНС) — крупнейшей русской националистической организации. Учредительный съезд ВНС состоялся 18 июня (1 июля) 1908 г. Первым председателем ВНС стал Сергей Васильевич Рухлов, будущий министр путей сообщения.

Главным идейным вдохновителем ВНС стал известный русский публицист М.О.Меньшиков, он же дал и название новой партии. Членами ВНС согласно уставу 1908 г. могли быть лица, «принадлежащие к коренному русскому населению или органически слившиеся с русским народом». При этом слияние это рассматривалось не в культурной, а в политической плоскости, подразумевая выдвижение на первый план общегосударственных интересов, т. е. членом ВНС мог стать и инородец, руководствующийся в своей деятельности интересами Российской Империи. После присоединения к ВНС думской фракции умеренно-правых (1909) во главе ВНС стал Петр Николаевич Балашев, занимавший этот пост до 1917 года.

Несмотря на то, что Союз являлся организацией монархической, его идеологи всегда отмежевывались от черносотенцев, считая организации последних лишь «грубым черновиком» подлинного национально-патриотического движения. Разделяя священную для всех монархистов уваровскую триаду — «Православие, Самодержавие, Народность», националисты видоизменили ее содержание, поставив на первое место народность, соответственно трактуя Православие и Самодержавие как формы, наиболее подходящие Русскому народу. Созданный не без содействия П.А.Столыпина, ВНС практически превратился в партию власти, поддерживавшей инициативы премьера, проводившего хоть и реформаторский, но строго национальный курс. Но после убийства Столыпина и последовавшей за ней либерализацией курса, ВНС вступил в полосу кризиса. В 1915 г. после возникновения Прогрессивного блока и отхода от Союза значительной части т.н. «прогрессивных националистов», ВНС как целостная организация перестал существовать.

3 июня 1909 г. вышел первый номер крупнейшей монархической газеты «Земщина». Первым издателем ее был депутат III Государственной Думы Святослав Александрович Володимеров, а практически бессменным редактором — известный журналист Святослав Казимирович Глинка-Янчевский. С осени 1915 г. после назначения Володимерова Томским вице-губернатором издателем газеты стал депутат Государственной Думы Николай Евгеньевич Марков и «Земщина» стала фактическим органом Союза Русского Народа. В газете публиковались видные правые публицисты Г. В.Бутми-де-Кацман, Н.А.Энгельгардт, Н.П.Тихменев, Г. Г.Замысловский и др.

На страницах газеты высказывались многие идеи, становившиеся неотъемлемой частью идеологии русских монархистов. Так, во время Первой Мировой войны серьезной идеологической проблемой стало отношение к Германии, которую традиционно монархисты рассматривали как союзника в борьбе с революцией и либерализмом. Именно «Земщина» первой высказала мысль, что «не Германия начала войну, а жиды, которые выбрали Германию орудием своих планов». Глинка-Янчевский пытался снять вину за развязывание войны с кайзера Вильгельма, утверждая, что тот стал «невольной жертвой жидов». По мнению редактора «Земщины», «Израилю необходимо при помощи Вильгельма сломить Россию как оплот христианства, довести ее до полного изнеможения, а вместе с тем расшатать и даже извести и самую Германию». Непримиримую борьбу вела «Земщина» с Прогрессивным («желтым», «жидо-прогрессивным») блоком, особенно с теми его членами, которые перебежали из монархического лагеря (В.В.Шульгин, А.И.Савенко). Газета выдвигала лозунг «беспощадной диктатуры», требуя отправить на виселицу тех, кто в условиях военного времени вздувает цены, а также с главарями Прогрессивного блока. Газета считала пагубной политику примиренчества: «Будем щадить хищников, — увидим всю Россию, залитою кровью».

«Земщина» была закрыта сразу после февральского переворота 1917 г., а главный редактор ее несмотря на преклонный возраст был посажен в тюрьму, откуда он уже не вышел.

Русская линия