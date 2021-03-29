26 марта 2021 года председатель Церковно-общественного совета по биомедицинской этике (ЦОСБ), кандидат медицинских наук, председатель Синодальной богослужебной комиссии, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин возглавил первое в этом году общее заседание совета, в ходе которого состоялось обсуждение и принятие заявления экспертов Церковно-общественного совета по биомедицинской этике «О недопустимости признания Русской Православной Церковью методик ЭКО», сообщает сайт ЦОСБ.

В заседании приняли участие председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов; заведующая кафедрой биомедицинской этики Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова, профессор, доктор философских наук Ирина Силуянова; председатель Отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии, доцент кафедры теологии РХГА, кандидат философских наук протоиерей Игорь Аксенов; член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, руководитель Православного медико-просветительского центра «Жизнь» протоиерей Максим Обухов; настоятель храма во имя свт. Николая Мирликийского в с. Вомашково Московской епархии, зав. отделением лазерной медицины Медсанчасти № 2 Метростроя, врач-хирург Центральной клинической больницы протоиерей Валентин Жохов и многие другие.

Перед заседанием члены Совета почтили память протоиерея Дмитрия Смирнова.

В результате состоявшегося обсуждения участники заседания приняли следующее заявление:

Церковно-общественный Совет по биомедицинской этике (ЦОСБ) неоднократно формулировал свою позицию по этической некорректности методов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), детально аргументировал свою позицию, опираясь на богословские, этические и медицинские основания. Тем не менее, в нашей Церкви организовалась группа священства и мирян, которые нацелены на изменение позиции Церкви, изложенной в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» по отношению к ЭКО и согласны пойти на компромисс с желаниями женщин и мужчин иметь детей с опорой на достижения научно-технического прогресса.

ЦОСБ разделяет озабоченность ростом женского и мужского бесплодия в обществе и связывает это явление с процессами духовно-нравственного кризиса. ЦОСБ полностью одобряет благословение духовенства на существующие виды лечения этого недуга, особенность которого требует длительного и терпеливого лечения, на понимание существования связи «телесных» и «духовных» причин недуга. ЦОСБ обращает внимание, что ЭКО не является лечением бесплодия, а фактически представляет собой новую форму размножения человечества.

Все выбранные инициативной группой «допустимые» методики вместо прямого уничтожения лишних эмбрионов, включают прямое и ясное согласие на их возможную гибель по множеству причин: идет ли речь о количестве попыток ЭКО, о селективном подходе, о потере плода на любом сроке беременности и т. п. Информирование пациенток, их согласие и их отказ от претензий в трагических случаях фиксируется в официальном юридическом документе «Информированное согласие». Таким образом, на возможность гибели эмбрионов и плодов человека все сторонники данной манипуляции идут осознанно, в отличии от гибели эмбрионов при естественной беременности, что происходит без свободного согласия на это. Вряд ли такие манипуляции с предусмотренным и запланированным согласием и, таким образом, с осознанным участием в гибели человеческой жизни сообразуется с нравственными чувствами христиан. Эксперты Церковно-общественного Совета по биомедицинской этике при Московском Патриархате полагают, что Церковь не должна стать еще одним «информированным участником» намеренного согласия с гибелью эмбрионов человека.

С секулярной точки зрения человек — это биологический организм, а с точки зрения христианской антропологии — это духовно-телесное существо. Телесность в человеке персонализирована и одухотворена. Поэтому человеческая жизнь, во всех аспектах ее проявления, включая чадородие, всегда совершается в единстве ее духовно-телесной природы. Делая акцент в вопросе «исключительности брачных отношений"[1] только на соматическое измерение человека, представленное в его геноме, мы пренебрегаем его духовной природой.

Ранее в своих документах ЦОСБ приводил целый ряд конкретных медицинских, этических и богословских оснований нецелесообразности компромиссов в области современных «репродуктивных» и «сексуальных» прав. Нельзя не согласиться со святителем Марком Эфесским:

«Никогда, о человек, то, что относится к Церкви, не исправляется через компромиссы: нет ничего среднего между Истиной и ложью"[2].

Формальная поддержка якобы «гуманного» ЭКО будет способствовать легализации в глазах православного сообщества других методик экстракорпорального оплодотворения. А это — прямой путь к евгенике, практиковавшейся в фашистской Германии и осужденной на Нюрнбергском процессе. Эксперты Церковно-общественного Совета по биомедицинской этике подтверждают, что позиция Церкви о репродуктивных технологиях, выраженная в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви, принятой на Архиерейском соборе 2000 г., и ее понимание, должны быть оставлены без изменений.

[1] Основы социальной концепции РПЦ // Москва, 2001. XII, 4.

[2]Свт. Марк Эфесский. Послание к Георгию Схоларию. Цит. по: Амвросий (Погодин). Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния. // М.: Посад, 1994. — С. 164−168.

Русская линия