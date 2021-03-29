Пребывание представителя Сербского Патриархата в Москве свидетельствует о продолжающемся тесном взаимодействии СПЦ и РПЦ на общеправославном уровне…

25 марта 2021 года в Москву по благословению Святейшего Патриарха Сербского Порфирия прибыл известный сербский исповедник, глава Охридской архиепископии Сербской Православной Церкви на территории Северной Македонии митрополит Иоанн (Вранишковский), сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В аэропорту «Внуково» его встречали заместитель председателя ОВЦС МП архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид, настоятель Подворья Сербской Православной Церкви в Москве епископ Моравичский Антоний, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербия М. Лазанский, вице-консул Сербии М. Манич, сотрудник сербского Посольства Н. Трифунович, сотрудник ОВЦС А.Ю. Хошев.

Сразу по прибытии владыки Иаонна в Россию состоялась краткая беседа, в ходе которой владыка Леонид передал высокому гостю тёплые приветствия от лица всей Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Кирилла.

В ходе посещения Русской Православной Церкви архиепископа Иоанна сопровождает клирик Православной Охридской Архиепископии иеродиакон Эразм (Бранковский).

Визит сербской делегации можно считать подтверждением того, что Сербская и Русская Православные Церкви продолжат тесное взаимодействие на общеправославном уровне. Как известно, Сербский Патриархат испытывает трудности в Черногории и на территории Северной Македонии, где местные раскольники пытаются добиться для себя «украинского сценария». Московский Патриархат выступает категорически против этого и всячески поддерживает Сербскую Церковь.

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