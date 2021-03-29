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Сводка новостей от 29 марта 2021

В память всех невинно убиенных от рук большевиков
На месте Вятского лагеря НКВД в посёлке Сорда Верхнекамского района Кировской области освящена часовня…

Заключённые в Вятлаге27 марта 2021 года в Уржумской епархии ознаменовался знаменательным событием — на месте Вятского лагеря НКВД в посёлке Сорда епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн освятил часовню в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской, пострадавших за веру в годы гонений большевиков на Церковь Христову, сообщает Православие.Ru со ссылкой на сайт Поле Памяти Вятлаг.

Расположена часовня на месте захоронения бывшего лагерного пункта № 2.

Чин освящения совершил владыка Иоанн в сослужении благочинного Северного благочиния иерея Дионисия Путилова, настоятеля храма во имя Святителя Николая Чудотворца в п. Рудничный протоиерея Леонида Сафронова, диакона храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Кирс Анатолия Баталова.

По окончании богослужения архипастырь поздравил присутствующих с этим знаменательным днём, поблагодарил всех хранителей памяти, чьими трудами и заботами была построена часовня.

Это первая часовня в Вятлаге, где находятся могилы многих священников и монахов, клириков и активных мирян, трое из погребённых узников Вятлага причислены к лику святых. О некоторых из тех, кто лёг в землю Вятлага, можно узнать на блоге музея Вятлага, и из экспозиции музея Вятлага в здании Покровского храма в городе Кирс Кировской области.

По итогам церковно-краеведческих трудов прихода Покровского храма г. Кирс в содружестве с потомками погибших и пострадавших в Вятлаге, хранителями памяти в регионах, ТК «Союз» выпущен фильм «Имя на кресте».

Прошло уже так много времени, что земля бывшего кладбища ОЛП-2 стала числиться частью лесного фонда, и теперь важно, чтобы этому захоронению был возвращён статус кладбища, с передачей лесного участка в распоряжение Церкви для целей религиозной деятельности, как именуется наше молитвенное предстательство об усопших в соответствии с положением действующего законодательства.

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В память всех невинно убиенных от рук большевиков
На месте Вятского лагеря НКВД в посёлке Сорда Верхнекамского района Кировской области освящена часовня...

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