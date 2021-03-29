Святейший Патриарх Кирилл: «В сей праздничный день молитвенно желаю Вам обильной помощи от Пастыреначальника Христа»
Представители Русской Православной Церкви приняли участие в праздновании тезоименитства Патриарха Иерусалимского Феофила…
27 марта 2021 года Иерусалимская Православная Церковь отметила день тезоименитства своего Предстоятеля — Блаженнейшего Патриарха Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофила III. В числе принявших участие в торжествах были начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), настоятельница Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме игумения Екатерина (Чернышева), сотрудники Миссии и сестры обители, сообщает Патриархия.Ru.
Официальное поздравление от иерархов и паствы Иерусалимской Православной Церкви в адрес Блаженнейшего Владыки огласил Генеральный секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ Константинский Аристарх.
Представителями Русской духовной миссии было оглашено поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:
«Ваше Блаженство, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужитель!
Сердечно поздравляю Вас с тезоименитством.
Взирая на подвиг веры Вашего небесного покровителя, достославного мученика Феофила Севастийского, Вы стремитесь, по слову апостола, с любовью и духом кротости (1 Кор. 4:21) совершать высокое служение Предстоятеля Святейшей Матери Церквей и являете неустанную заботу о вверенном Вашему попечению народе Божием.
Минувший год был омрачен распространением вредоносного поветрия. Надеюсь, что по милости Вседержителя его последствия будут вскоре преодолены, и многочисленные паломники смогут вновь устремиться к Живоносному Гробу Господню.
В сей праздничный день молитвенно желаю Вам обильной помощи от Пастыреначальника Христа в Ваших дальнейших Патриарших трудах, а Вашей богоспасаемой пастве — мира и благоденствия".
Затем сотрудники Русской духовной миссии лично поздравили Предстоятеля Иерусалимской Церкви с днем тезоименитства и испросили его Первосвятительское благословение на дальнейшие труды на церковно-дипломатическом поприще, а сестры Горненской обители пропели Его Блаженству «Многая лета».
Святейший Патриарх Кирилл: «В сей праздничный день молитвенно желаю Вам обильной помощи от Пастыреначальника Христа» Представители Русской Православной Церкви приняли участие в праздновании тезоименитства Патриарха Иерусалимского Феофила...