Святейший Патриарх Кирилл: «В сей праздничный день молитвенно желаю Вам обильной помощи от Пастыреначальника Христа»

27 марта 2021 года Иерусалимская Православная Церковь отметила день тезоименитства своего Предстоятеля — Блаженнейшего Патриарха Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофила III. В числе принявших участие в торжествах были начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), настоятельница Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме игумения Екатерина (Чернышева), сотрудники Миссии и сестры обители, сообщает Патриархия.Ru.

Официальное поздравление от иерархов и паствы Иерусалимской Православной Церкви в адрес Блаженнейшего Владыки огласил Генеральный секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ Константинский Аристарх.

Представителями Русской духовной миссии было оглашено поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

«Ваше Блаженство, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужитель!

Сердечно поздравляю Вас с тезоименитством.

Взирая на подвиг веры Вашего небесного покровителя, достославного мученика Феофила Севастийского, Вы стремитесь, по слову апостола, с любовью и духом кротости (1 Кор. 4:21) совершать высокое служение Предстоятеля Святейшей Матери Церквей и являете неустанную заботу о вверенном Вашему попечению народе Божием.

Минувший год был омрачен распространением вредоносного поветрия. Надеюсь, что по милости Вседержителя его последствия будут вскоре преодолены, и многочисленные паломники смогут вновь устремиться к Живоносному Гробу Господню.

В сей праздничный день молитвенно желаю Вам обильной помощи от Пастыреначальника Христа в Ваших дальнейших Патриарших трудах, а Вашей богоспасаемой пастве — мира и благоденствия".

Затем сотрудники Русской духовной миссии лично поздравили Предстоятеля Иерусалимской Церкви с днем тезоименитства и испросили его Первосвятительское благословение на дальнейшие труды на церковно-дипломатическом поприще, а сестры Горненской обители пропели Его Блаженству «Многая лета».

Русская линия