Еврейские власти разрешили открыть храм в связи с вакцинацией около половины населения Израиля…

В воскресенье, 28 марта, Храм Гроба Господня в Иерусалиме открыли для паломников, но карантинные ограничения на Святой Земле пока продолжают действовать, сообщает СПЖ со ссылкой на Reuters.

Более половины населения Израиля получило обе дозы вакцины. Это позволило ослабить ограничения из-за коронавируса.

Храм Гроба Господня теперь можно посетить с соблюдением карантинных мер по количеству людей и социальной дистанции.

Христианскую святыню открыли в католическое Вербное воскресенье, ведь западные христиане в этом году празднуют Пасху 4 апреля. Это позволило католикам совершить богослужение и провести традиционную процессию с пальмовыми ветвями от Елеонской горы до Старого города.

Храм Гроба Господня закрыли из-за распространения коронавируса 10 июля 2020 года.

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