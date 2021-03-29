Более 55 тысяч подписей, собранных под петицией за запрет в России суррогатного материнства, передали депутату Госдумы Николаю Земцову представители Союза православных женщин, сообщает Милосердие.Ru.

В обращении к спикеру Госдумы и руководству комитета по делам семьи верующие призывают депутатов рассмотреть вопрос о полном законодательном запрете в России этой «технологии», и требуют немедленно запретить её использование в интересах иностранцев и одиноких россиян, или за вознаграждение, а также рекламу суррогатного материнства.

По вопросу суррогатного материнства солидарную позицию занимают ведомства силового блока, Следственный комитет России, Росфинмониторинг, ряд депутатов из обеих палат, представители межфракционной рабочей группы Думы по подготовке предложений о поддержке семей с детьми под руководством вице-спикера Толстого, рассказал парламентарий.

«Мы трудимся, и надеемся, что уже в эту, весеннюю сессию законопроект будет внесён. Будет перевернута эта позорная страница, когда иностранцам позволяли вывозить из страны десятки тысяч детей. И эта правовая лакуна закроется», — заявил Николай Земцов.

Ранее стало известно, что поводом для подготовки в Думе законопроекта, вводящего ряд ограничений для суррогатного материнства, в том числе — запрет вынашивания младенцев на экспорт, стало обнаружение так называемых «детских ферм» в Москве и Петербурге, где содержались суррогатные матери и младенцы. Более 10 новорожденных, рожденных для передачи иностранцам за вознаграждение, обнаружили затем и в Красноярске.

«Суррогатное материнство, запрещенное во многих странах мира, в России используется в первую очередь не для помощи бесплодным парам, а для продажи детей за рубеж, в том числе — парам с нетрадиционной ориентацией», — отмечается в обращении. Также его авторы обращают внимание на жестокую эксплуатацию организаторами суррогатного материнства нуждающихся женщин, здоровью которых наносится необратимый вред.

Cуррогатное материнство запрещено в ряде стран, в том числе — во Франции, в Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, а также в некоторых штатах США. В Великобритании, Канаде, Израиле, Дании разрешено лишь некоммерческое суррогатное материнство. В значительной части штатов США, в ЮАР, в России, на Украине, в Грузии и в Казахстане эта технология легализована, а в Белоруссии законодательно закреплено отсутствие прав суррогатной матери на выношенного ею ребёнка.

«Нравственное сознание не может примириться с разрешением суррогатного материнства, превращающего женщину и ребенка в предмет коммерческой сделки, извращает само понятие материнства, тайну и святость этих отношений», — заявил в конце 2015 года, выступая в Государственной Думе, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви суррогатное материнство осуждается вне зависимости от коммерческой составляющей сделки.

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