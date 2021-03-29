Сегодня день памяти выдающегося русского композитора М. П. Мусоргского, одного из лидеров киевских монархистов В. Э. Розмитальского и митрополита Мефодия (Герасимова)…

Модест Петрович Мусоргский родился 9 марта 1839 в селе Карево Торопецкого уезда Псковской губернии. Мусоргский рано проявил музыкальные способности, однако, следуя семейной традиции, в 1852 г. он поступил в петербургскую Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В 1856 г. став офицером гвардии, Мусоргский приобрел известность и как талантливый музыкант-любитель — пианист и композитор.

Вскоре Мусоргский познакомился с М.А.Балакиревым, впоследствии главой Новой русской музыкальной школы («Могучей кучки»), и начал брать у него уроки композиции. В 1858 г. Мусоргский вышел в отставку, чтобы полностью посвятить себя музыке. Однако разорение семьи, вызванное реформой 1861 г., заставило Мусоргского поступить на гражданскую службу чиновником. Тем не менее, уже в течение 1860-х годов появился ряд его выдающихся произведений — замечательные песни и романсы для голоса с фортепиано и оркестровые пьесы.

Наиболее известными сочинениями Мусоргского, стали опера по трагедии Пушкина «Борис Годунов», премьера которой состоялась в Мариинском театре в 1874 г., «Хованщина» (1880) и «Сорочинская ярмарка» (1880, закончена Ц.А.Кюи) и фортепианный цикл «Картинки с выставки». Скончался М.П.Мусоргский в 1881 г.

Сегодня также день памяти одного из лидеров киевских монархистов, председателя Киевского отдела Русского Народного Союза имени Михаила Архангела Виктора Эдуардовича Розмитальского, расстрелянного в 1919 г. чекистами в Киеве.

Он родился в 1850 г. в Киеве в семье мещанина чешского происхождения. Успешно занимался коммерцией, но вскоре разорился. В 1905 г. принял активное участие в создании монархических организаций в Киеве, был одним из руководителей губернского отдела Союза Русского Народа. В 1909 г. руководил организацией добровольной охраны Государя во время царского пребывания в Киеве. В 1911 г. стал одним из учредителей и председателем патриотического гимнастического общества «Русский богатырь».

Розмитальскому и руководителю молодежного патриотического общества «Двуглавый орел» принадлежит главная заслуга в организации общественного расследования злодейского убийства Андрюши Ющинского, что не позволило «спустить дело на тормозах» и привлекло к делу Бейлиса общественное внимание. Розмитальский и Голубев как, общественные истцы на процессе Г. Г.Замысловский и А.С.Шмаков, стали с тех пор объектами травли в еврейской прессе.

После захвата Киева большевиками Киевская ЧК организовала настоящую охоту за Розмитальским. Однако долгое время его не удавалось схватить. По некоторым данным весной 1919 г. он был одним из организатором Куреневского восстания против большевиков. Наконец, 29 марта чекистам удалось арестовать Розмитальского. Ненависть к нему была такой сильной, что приговор вынесли в тот же день, и русский герой и мученик был расстрелян.

Сегодня мы вспоминаем духовного лидера читинских монархистов митрополита Мефодия (Герасимова), скончавшегося в Харбине в 1931 г. Он родился 22 февраля 1856 г. в семье священника Томской губернии и в миру звался Маврикием Львовичем. Долгое время, в том числе и в годы смуты 1905−06 гг., был епископом Забайкальским и Нерчинским, поддерживая словом и делом местных монархистов. К 1917 г. возглавлял оренбургскую кафедру. В 1919 г. вместе с казаками атамана Дутова ушел из Оренбурга, затем эмигрировал в Харбин, где десять лет возглавлял местную кафедру.

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