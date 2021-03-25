В Великом Новгороде с древнего Воскресенского собора, который до сих пор не возвращён Церкви, упал уже третий купол…

Ещё раз о том, как российские чиновники охраняют культурное достояние России

В России нередки случаи, когда Минкульт и прочие чиновничьи ведомства наказывают и штрафуют священнослужителей Русской Православной Церкви и православных благотворителей, которые не могут спокойно смотреть на разрушающиеся под дождём святыни и смеют без согласования с бездействующими чиновниками в экстренном порядке проводить консервационные и прочие работы на «объектах культурного наследия».

С тревогой о том, как работают чиновники по охране культурного достояния России, совсем недавно заявляли представители Русского географического общества, которые обследовали памятники деревянного зодчества в Архангельской области. Несмотря на то, что постройки традиционной архитектуры Севера официально охраняются государством, многие из них — на грани полного разрушения и гибели.

Очередным печальным свидетельством того, как наше государство охраняет «памятники культурного наследия» стало обрушение третьего купола Воскресенского собора XVII века в Великом Новгороде, о чём сегодня сообщил Интерфакс.

С пятиглавого древнего собора упал один из малых куполов. По счастливой случайности при обрушении главки никто из местных жителей не пострадал.

По данным местных СМИ, ранее с того же храма упали главный купол (в 2013 году) и одна из малых главок. Наиболее вероятной причиной могла стать ветхость: все купола собора находятся в аварийном состоянии, кресты на них накренены к земле, в деревянной обшивке — громадные дыры, но аварийные работы здесь проводились лишь в 2015 году. Была установлена временная кровля над двумя барабанами. Однако, на этом вся охрана памятника чиновниками закончилась.

Воскресенский собор был построен в 1698—1700 годах на территории Деревяницкого монастыря, в местечке Деревяницы. После революции 1917 года храм был закрыт. В годы Великой Отечественной войны собор получил серьёзные повреждения. В конце 1960-х — начале 1970-х годов его перестроили под склад новгородского завода «Стекловолокно», представители которого пользовались собором до начала его разрушения.

В бывшем здании женского церковного училища, находившегося на территории обители, до сих пор находится стационар Новгородского областного наркодиспансера «Катарсис».

Русская линия