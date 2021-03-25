«Русский народ никогда не был равнодушен к судьбе своих греческих братьев и сестер по духу и вере»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Президенту Греческой Республики Катерине Сакелларопулу поздравление по случаю 200-летия начала освободительной борьбы греческого народа, сообщает Патриархия.Ru.

«Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь греческий народ с 200-летием независимости Греции, — говорится в Патриаршем пославнии.

В событиях двухвековой давности народ Греции, пройдя через многие скорби и испытания в условиях несвободы и неизменно укрепляясь в трудностях отеческой православной верой, явил огромное духовное мужество и героизм. Освящение бело-голубого греческого флага в 1821 году в монастыре Святая Лавра стало не только знаком начала самоотверженной национальной борьбы за права и свободу греческого населения, но и символом народного единения, в основе которого лежала горячая любовь к родной земле. Несокрушимость народного духа, воля к победе и острое чувство ответственности за судьбы Отечества, которые переживали в те дни все греки, создали единую Грецию от Фракии до Крита, от Ионических до Эгейских островов.

Русский народ никогда не был равнодушен к судьбе своих греческих братьев и сестер по духу и вере. Сопереживая их боли и страданиям, подставляя плечо в трудные времена, с оружием в руках отстаивая право греков на мирную жизнь на земле своих предков, русские люди деятельно засвидетельствовали свою любовь вплоть до готовности положить душу свою за друзей своих (Ин. 15:13). Греческое освобождение предварялось национальным подъемом, зарождавшимся в том числе и в Одессе, Таганроге и Херсоне. Оно стало возможным во многом благодаря предшествующим победам русского оружия и поддержке русских филэллинов. Русская Православная Церковь высоко ценит внимание современной Греции к памяти русских солдат и моряков, павших в сражениях за свободу своих греческих собратьев. Одно лишь имя Иоанна Каподистрии достаточно ярко свидетельствует о том, как тесно сплетены исторические судьбы наших стран.

Связуемые единой верой и духовной культурой, близкими национальными традициями, народы России и Греции имеют общую цивилизационную миссию в современном мире. Наши святые, наши православные предки научили нас ценить жертвенность выше прагматизма, дружбу выше выгоды, правду выше силы, свободу выше благополучия.

Сегодня, несмотря на преходящие политические нестроения, в том числе привносимые извне, наши народы сохраняют приверженность добрым традициям гостеприимства и радушия, взаимопомощи и солидарности. Убежден, что у наследников Святой Руси и Православной Эллады не только общее прошлое, но и общее настоящее и, непременно, общее будущее.

В этот знаменательный и праздничный для всей Греции день желаю Вам и всему греческому народу мира и благоденствия".

В свою очередь, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский Онуфрий также решил поздравить греков с 200-летним юбилеем начала борьбы против турецких захватчиков:

«В течение четырех столетий пребывания греческого народа в неволе именно Церковь Христова и православная вера были тем живительным светом, которое позволило Вашему народу пережить тьму иноверного и иностранного господства и сохранить свою идентичность. Символично, что именно восстание 1821 года началось в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы по благословению митрополита Старых Патр Германа.

Мне также приятно констатировать, что к этой знаменательной дате имеет непосредственное отношение и Украина, на территории которой испокон веков проживала, и сегодня проживает значительная греческая диаспора. Греки Одессы, Мариуполя, Херсона, Нежина и других украинских городов в течение многих лет жили верой в независимость своей Родины и формировали предпосылки греческого восстания 1821 года.

Верю, что память об этих событиях всегда будет оставаться в сердцах наших народов. Уверен в необходимости продолжения взаимного общения, поддержки, сотрудничества между нашими православными народами и государствами.

Желаю братскому греческому народу мира, процветания, развития и Божьего благословения!"

Русская линия