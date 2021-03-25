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Сводка новостей от 25 марта 2021

Сербская Православная Церковь выступила против закона об «однополом партнёрстве»
Св. Синод Сербской Церкви выразил свою официальную позицию в отношении законопроекта о регистрации содомского сожительства…

Герб Сербской Православной ЦерквиПортал Православие.Ru опубликовал сегодня на своих страницах перевод официального заявления Священного Синода Сербской Православной Церкви от 25 марта 2021 г., в котором сербские архипастыри подвергли критике новый законопроект о легализации в Сербии содомского сожительства.

Проект закона, который может быть в скором времени представлен в сербский парламент, предусматривает урегулирование ряда имущественно-правовых вопросов между содомитами. При этом официально сообщается, что он не будет означать легализации «однополых союзов». Тем не менее, подготовка этого закона уже вызвала серьёзное беспокойство и разделение в сербском обществе, в котором доминируют традиционное представление о браке.

Решил высказаться по этому поводу и Синод Сербской Церкви, который, в частности, заявил:

«Священный Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви заблаговременно и в законом предусмотренный срок представил Правительству Сербии свои замечания и мнение о предложении закона об однополых союзах.

Упомянутый проект закона для Сербской Церкви неприемлем, потому что огромное большинство предложенных постановлений находится в противоречии с Евангелием Христовым и совокупным опытом и практикой Церкви, на которых духовно и морально укоренён наш сербский народ, как и вся европейская цивилизация.

Недопустимо приравнивать однополые союзы к браку и семье, как приведено в проекте закона, потому что таким образом дискриминируется брачный союз, как христианская и законом защищённая ценность. Церковь уважает свободу, которую нам даровал Бог и понимает человеческое стремление выражать свою свободу различным образом.

Священный Архиерейский Синод согласен с тем, что существует необходимость для осуществления некоторых личных, имущественных и других прав тех, кого касается упомянутый проект закона, но аргументировано указал на возможность, что она в правовом поле Республики Сербской будет осуществляться полностью административным путём, без соприкосновения с брачным и семейным законодательством.

Священный Архиерейский Синод подчёркивает, что принимает и проповедует диалог, как единственный и необходимый путь поиска решения в связи с вопросами общественного значения, так и конкретно по этому вопросу, вызвавшему большое беспокойство.

Священный Архиерейский Синод выразил надежду, что по этому вопросу будут приняты во внимание аргументы Сербской Православной Церкви".

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Св. Синод Сербской Церкви выразил свою официальную позицию в отношении законопроекта о регистрации содомского сожительства...

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