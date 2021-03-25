Сербская Православная Церковь выступила против закона об «однополом партнёрстве»
Св. Синод Сербской Церкви выразил свою официальную позицию в отношении законопроекта о регистрации содомского сожительства…
Портал Православие.Ru опубликовал сегодня на своих страницах перевод официального заявления Священного Синода Сербской Православной Церкви от 25 марта 2021 г., в котором сербские архипастыри подвергли критике новый законопроект о легализации в Сербии содомского сожительства.
Проект закона, который может быть в скором времени представлен в сербский парламент, предусматривает урегулирование ряда имущественно-правовых вопросов между содомитами. При этом официально сообщается, что он не будет означать легализации «однополых союзов». Тем не менее, подготовка этого закона уже вызвала серьёзное беспокойство и разделение в сербском обществе, в котором доминируют традиционное представление о браке.
Решил высказаться по этому поводу и Синод Сербской Церкви, который, в частности, заявил:
«Священный Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви заблаговременно и в законом предусмотренный срок представил Правительству Сербии свои замечания и мнение о предложении закона об однополых союзах.
Упомянутый проект закона для Сербской Церкви неприемлем, потому что огромное большинство предложенных постановлений находится в противоречии с Евангелием Христовым и совокупным опытом и практикой Церкви, на которых духовно и морально укоренён наш сербский народ, как и вся европейская цивилизация.
Недопустимо приравнивать однополые союзы к браку и семье, как приведено в проекте закона, потому что таким образом дискриминируется брачный союз, как христианская и законом защищённая ценность. Церковь уважает свободу, которую нам даровал Бог и понимает человеческое стремление выражать свою свободу различным образом.
Священный Архиерейский Синод согласен с тем, что существует необходимость для осуществления некоторых личных, имущественных и других прав тех, кого касается упомянутый проект закона, но аргументировано указал на возможность, что она в правовом поле Республики Сербской будет осуществляться полностью административным путём, без соприкосновения с брачным и семейным законодательством.
Священный Архиерейский Синод подчёркивает, что принимает и проповедует диалог, как единственный и необходимый путь поиска решения в связи с вопросами общественного значения, так и конкретно по этому вопросу, вызвавшему большое беспокойство.
Священный Архиерейский Синод выразил надежду, что по этому вопросу будут приняты во внимание аргументы Сербской Православной Церкви".
Сербская Православная Церковь выступила против закона об «однополом партнёрстве» Св. Синод Сербской Церкви выразил свою официальную позицию в отношении законопроекта о регистрации содомского сожительства...