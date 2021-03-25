В Русской Православной Церкви не видят необходимости составлять список митрополий и епархий Кипрской Православной Церкви, которые не благословляется посещать русским паломникам…

Украинских раскольников к настоящему времени признали только два архиерея Кипрской Православной Церкви, и поэтому серьёзных ограничений для русских паломников по поездкам на Кипр на данный момент не предполагается, сообщил в четверг РИА Новости секретарь по межправославным Отношениям отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Ранее Паломнический центр Московского Патриархата составил список митрополий и епархий Элладской Православной Церкви, которые не благословляется посещать паломникам Русской Православной Церкви, в связи с признанием украинских раскольников Архиепископом Афинским Иеронимом и ещё рядом архиереев Синода Элладской Церкви. Сейчас в списке 11 епархий, включая главную, — Афинскую.

Отвечая на вопрос о том, будет ли подобный список в отношении епархий на Кипре, протоиерей Игорь Якимчук уточнил, что «пока что де-факто украинских раскольников признали только два архиерея Кипрской Православной Церкви».

«Это Архиепископ Хризостом, поминающий на богослужениях лидера ПЦУ Думенко, и митрополит Константийский Василий, допустивший сослужение с раскольниками. Разумеется, что для русских паломников церковное общение с ними невозможно. Что касается общения с другими кипрскими иерархами и посещения подведомственных им храмов и монастырей, то каких-либо ограничений для наших паломников на данный момент не предполагается», — сказал отец Игорь.

Кафедральный собор, в котором служит Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом находится в Никосии.

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