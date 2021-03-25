Радио Ватикана не стало сообщать об этом приглашении. Остаётся также неизвестным реакция на это приглашение самого главы Ватикана…

Президент Украины Владимир Зеленский тщетно пытается собрать в Киеве в день 30-летия независимости Украинского государства как можно больше высокопоставленных гостей. Так, украинские представители пригласили посетить Украину этим летом главу Константинопольского Патриархата Патриарха Варфоломея, и он дал на это своё согласие. Однако, больше никто из «больших людей» на Украину ехать пока не хочет.

Помимо Патриарха Варфоломея, Зеленский хотел бы видеть в августе 2021 года в Киеве президента США Джо Байдена, однако тот пока даже не соблаговолил связаться с украинским президентом по телефону, не то что дать своё согласие на визит на Украину. Очевидно, новый президент США опасается поднимать лишний раз украинскую тематику в американских СМИ, поскольку его сын сильно наследил на Украине, и это чуть не стоило Байденам больших проблем. Переговоры же с Зеленским, а уже тем более визит, даст повод Трампу и республиканцам вновь вернуться к теме украинской коррупции Байденов, чего Джо явно не хочет.

Неприличным молчанием на сообщения украинских СМИ о приглашении украинских властей папе Римскому Франциску посетить Киев ответил и Ватикан. Так, сегодня официальный сайт Правительства Украины сообщил, что «в четверг, 25 марта, состоялась аудиенция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Его Святейшеством Папой Франциском» и что «в завершение премьер-министр передал Его Святейшеству Папе Франциску приглашение Президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит на Украину по случаю празднования 30-й годовщины Независимости».

Однако, пресс-служба Ватикана и Ватиканское Радио решили вообще ничего не сообщать об этом приглашении, как будто его и не было. Более того, там назвали визит Шмыгаля в Рим и его аудиенцию с папой «частной», как будто украинский чиновник приезжал к папе Римскому посоветоваться по своим личным семейным делам, а не передать важное послание от президента Зеленского.

«25 марта Папа Франциск принял в частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, — говорится в сообщении Радио Ватикана. — По сообщению пресс-службы Ватикана, в ходе встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Украиной. Стороны обсудили некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической церкви в стране.

Папа Франциск и украинский премьер-министр уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и драматической ситуации на востоке Украины; была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба Ватикана.

После беседы со Святейшим Отцом премьер-министр Украины встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером".

В общем, судя по всему, не видать Зеленскому на Украине ни Джо Байдена, ни папы Франциска, какие бы приглашения он им не посылал. Возможно, помимо Варфоломея в Киев летом прилетит кто-то из европейских лидеров (наподобие президента Польши), но на фоне пандемии европейцам тоже может оказаться совсем не до Украины.

Русская линия