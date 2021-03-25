Владимир Зеленский через Шмыгаля передал папе Римскому Франциску приглашение посетить Киев
Радио Ватикана не стало сообщать об этом приглашении. Остаётся также неизвестным реакция на это приглашение самого главы Ватикана…
Президент Украины Владимир Зеленский тщетно пытается собрать в Киеве в день 30-летия независимости Украинского государства как можно больше высокопоставленных гостей. Так, украинские представители пригласили посетить Украину этим летом главу Константинопольского Патриархата Патриарха Варфоломея, и он дал на это своё согласие. Однако, больше никто из «больших людей» на Украину ехать пока не хочет.
Помимо Патриарха Варфоломея, Зеленский хотел бы видеть в августе 2021 года в Киеве президента США Джо Байдена, однако тот пока даже не соблаговолил связаться с украинским президентом по телефону, не то что дать своё согласие на визит на Украину. Очевидно, новый президент США опасается поднимать лишний раз украинскую тематику в американских СМИ, поскольку его сын сильно наследил на Украине, и это чуть не стоило Байденам больших проблем. Переговоры же с Зеленским, а уже тем более визит, даст повод Трампу и республиканцам вновь вернуться к теме украинской коррупции Байденов, чего Джо явно не хочет.
Неприличным молчанием на сообщения украинских СМИ о приглашении украинских властей папе Римскому Франциску посетить Киев ответил и Ватикан. Так, сегодня официальный сайт Правительства Украины сообщил, что «в четверг, 25 марта, состоялась аудиенция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Его Святейшеством Папой Франциском» и что «в завершение премьер-министр передал Его Святейшеству Папе Франциску приглашение Президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит на Украину по случаю празднования 30-й годовщины Независимости».
Однако, пресс-служба Ватикана и Ватиканское Радио решили вообще ничего не сообщать об этом приглашении, как будто его и не было. Более того, там назвали визит Шмыгаля в Рим и его аудиенцию с папой «частной», как будто украинский чиновник приезжал к папе Римскому посоветоваться по своим личным семейным делам, а не передать важное послание от президента Зеленского.
«25 марта Папа Франциск принял в частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, — говорится в сообщении Радио Ватикана. — По сообщению пресс-службы Ватикана, в ходе встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Украиной. Стороны обсудили некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической церкви в стране.
Папа Франциск и украинский премьер-министр уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и драматической ситуации на востоке Украины; была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба Ватикана.
После беседы со Святейшим Отцом премьер-министр Украины встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером".
В общем, судя по всему, не видать Зеленскому на Украине ни Джо Байдена, ни папы Франциска, какие бы приглашения он им не посылал. Возможно, помимо Варфоломея в Киев летом прилетит кто-то из европейских лидеров (наподобие президента Польши), но на фоне пандемии европейцам тоже может оказаться совсем не до Украины.
Владимир Зеленский через Шмыгаля передал папе Римскому Франциску приглашение посетить Киев Радио Ватикана не стало сообщать об этом приглашении. Остаётся также неизвестным реакция на это приглашение самого главы Ватикана...