Русская линия
Сводка новостей от 25 марта 2021

Глава Фанара «забыл» о 200-летии Греческой революции
Греческие СМИ обратили внимание на то, что Патриарх Варфоломей не сказал ни слова об этом знаменательном юбилее…

Патриарх Варфоломей и Реджеп ЭрдоганКонстантинопольский Патриарх Варфоломей за Литургией в Стамбуле ни слова не сказал о знаковом для Греции юбилее — 200-летии с начала борьбы за освобождении от четырёхвекового османского ига, сообщает СПЖ.

25 марта 2021 года Греция торжественно празднует День Независимости и 200-летие национально-освободительной революции 1821 года, когда греческий народ восстал против турецких захватчиков. Однако Константинопольский Патриарх Варфоломей, который в этот день совершал Литургию в Стамбуле, даже не стал упоминать об этом дате, на что обратили внимание ряд греческих СМИ.

Так, в греческом информагентстве Pentapostagma согласились, что у Константинопольского Патриархата со штаб-квартирой в Турции «очень тяжёлое положение», однако подчеркнули, что в этот знаковый для греков день «от господина Варфоломея ожидали большего».

«К сожалению, во время сегодняшнего празднования Благовещения Пресвятой Богородицы во Вселенском Патриархате хиротонисали епископа и пресвитера, но не упомянули ни о нашем национальном празднике, ни о 200-летии революции 1821 года», — констатировал греческий ресурс.

25 марта 2021 года Греция празднует 200 лет с начала национально-освободительной революции против четырехвекового ига Османской империи. Борьба греческого народа за независимость, начатая 25 марта 1821 года и продлилась почти 10 лет.

При этом Патриарх Варфоломей, умолчавший сегодня об этом событии, ранее заявлял, что «идеалы, ценности, слава, страсти и мученичество» греческой нации произрастают из Вселенского Патриархата.

Русская линия

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