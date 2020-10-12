Русское географическое общество обеспокоено тем, что чиновники не разрешают доброхотам восстанавливать памятники деревянного зодчества в Архангельской области, и при этом сами ничего не делают…

Русское географическое общество намерено обследовать памятники деревянного зодчества в Архангельской области. Несмотря на то, что постройки традиционной архитектуры Севера официально охраняются государством, многие из них — на грани полного разрушения и гибели. Однако, что ещё более прискорбно, чиновники не только сами не ведут работ по их реставрации, но и другим не дают, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на телеканал «Культура».

Обследование святынь памятников проводит Мезенское отделение Русского географического общества. Специалистов интересуют два объекта — баня Мишуковой и амбар XIX столетия. За их восстановление готовы взяться в деревне. Но на это нет законного основания.

«Заменить надо фундамент — это основное. Ну, и крышу. Крыша тоже у него в негодность приходит. Надо восстановить, как он был. Сделать так же, как он первоначально был. Потому что есть фотографии, он был в хорошем состоянии. А сейчас он покосился и всё остальное», — сообщил житель д. Мосеево Виктор Мищуков.

В деревне Черсова так и погибла бы церковь Кирика и Улиты. Но жители сумели найти деньги, собрали собственную бригаду. Отремонтировали окна и крышу. Оставалось только восстановить звонницу, и консервация церкви была бы завершена. Но у строения появился статус памятника регионального значения. И без особого разрешения вести здесь работы стало невозможно.

«В Мезенском и Лешуконском районах немало памятников деревянного зодчества, которые заслуживают пристального внимания по их изучению и сохранению. И в то же время на некоторых из них висят таблички „Охраняется государством“ и чаще всего носят формальный характер», — заявил председатель Мезенского отделения Русского географического общества Олег Коткин.

Когда-то в этом доме жили известные ремесленники Шишовы. А сама деревня Палащелье была центром росписи по дереву. Теперь это памятник, охраняется государством. Но даже соответствующая табличка на стене давно поблекла.

Часовне святого великомученика Георгия Победоносца в соседней Палуге — повезло больше. Она хоть и не является объектом культурного наследия, за ней ухаживают жители. Сколько лет часовне — точно не известно.

В региональной инспекции по охране культурного наследия отмечают: у каждого памятника есть собственник, он должен следить за его сохранностью. Общественники могут взять шефство. Но всё же для начала надо найти собственника. Вот только, сколько времени уйдёт на поиски? Ведь скоро от памятников деревянного зодчества может не остаться даже развалин.

Русская линия