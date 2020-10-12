Шесть дней делай, а седьмой отдай Господу, а не карантину

Из-за роста заболеваемости COVID-19 на Украине разрабатывают план карантина «выходного дня». Об этом заявил 8 октября 2020 года глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий в эфире программы «Право на власть», сообщает СПЖ.

По словам депутата, сейчас власти не могут снова ввести жёсткий карантин. «Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остаётся у себя в семье, никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков или ещё куда-то. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка», — подчеркнул он.

«Второе моё предложение это то, что сделал университет Шевченко. Он отправил учиться на дистанционку. Я считаю, что школы и вузы надо отправлять сейчас на дистанционное управление», — добавил Радуцкий, который надеется, что его инициативу поддержит президент.

Комментируя эту инициативу, заместитель председателя ОВЦС Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич предположил, что «кроме магазинов, торговых центров и прочего, (власти) хотят опять запретить людям ходить в храмы».

Но, по его словам, «уже и так очевидно, что большая часть заболевших людей заражается не в храмах, куда реально ходит в среднем 3% населения (если сейчас даже не меньше, в связи с ковидом), и то один раз в неделю, а именно в других местах, которые люди посещают намного чаще».

Отец Николай отмечает, что «меры, конечно же, надо принимать», «но адекватные и результативные».

Потому что, «когда весной было по 200 заболевших в день на всю страну, то виновата была Церковь, а сейчас, когда по 5 тысяч больных каждый день, то все работают и всё работает и ничего или опять виновата Церковь?», — задал риторический вопрос священник.

В свою очередь, председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов считает, что идея властей о «карантине выходного дня» — это нарушение Конституционных прав граждан страны.

Отец Александр отметил, что «запретить людям проводить выходные так, как они считают нужным — незаконно». Он подчеркнул, что «конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины (ст. 64 КУ) и „карантин выходного дня“ отнюдь не является таким случаем».

По словам священника, «верующие люди обеспокоены тем, что при реализации „карантина выходного дня“, они не смогут удовлетворить свои религиозные потребности, посещать церковь и участвовать в богослужении».

По его мнению, в этой идее отсутствует какая-либо логика: «на выходных сидите дома, а в остальные дни делайте, что хотите?»

«На сегодняшний день принято достаточно карантинных мероприятий и проблема в том, что их не соблюдают ни на концертах, ни в торговых центрах. Теперь решили зайти с другой стороны: запретить людям выходить из дома — „оригинально“», — отметил священник.

Протоиерей Александр также задал вопрос: «может, вирус устал и попросил господина Радуцкого договориться для него о выходном?». «Мне это напоминает людей в защитной спецодежде, которые проводят дезинфекцию по улицам города с целью психологического воздействия и нагнетания».

Русская линия