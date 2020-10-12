Тест на коронавирус у Предстоятеля отрицательный, но правила Роспотребнадзора неумолимы и требуют от Его Святейшества самоизоляции…

Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, рассказал в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает Радио Sputnik.

«Патриарх Кирилл чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные», — пояснил иерарх, которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, Патриарху следует выдержать 14-дневный карантин, поскольку «правила распространяются на всех, исключений из правил быть не может». «Для нас самое важное сейчас — сохранить жизнь людей, предотвратить распространение коронавируса среди верующих», — пояснил митрополит.

В минувший четверг Предстоятель Русской Православной Церкви объявил, что ушёл на карантин после контакта с больным коронавирусом. Он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, запланированный на 8 октября — в день памяти преподобного Сергия Радонежского.

Затем председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда уточнил, что Патриарх находится «в добром здравии и продолжает работать в дистанционном режиме».

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