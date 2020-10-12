Русская линия
Сводка новостей от 12 октября 2020

Армения и Азербайджан договорились в Москве о гуманитарном перемирии
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября, однако практически сразу же Ереван и Баку начали обвинять друг друга в его нарушении…

Карта Нагорного КарабахаРежим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября 2020 года в 12:00 по местному времени (11:00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в Москве, сообщает РИА Новости.

В них участвовали министры иностранных дел Армении и Азербайджана и глава российского МИД Сергей Лавров. Переговорный процесс занял около десяти часов. Прошедшие переговоры по Карабаху стали самыми продолжительными за последние 20 лет.

Баку и Ереван договорились дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Кроме этого, Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса.

При этом в субботу минобороны непризнанной НКР сообщило, что боевые действия на линии фронта в Карабахе продолжаются. Наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении.

Как сообщили в Минобороны Армении, подразделениям армии обороны Карабаха приказали прекратить огонь.

Пресс-секретарша армянского ведомства Шушан Степанян также заявила, что Азербайджан после московских переговоров о перемирии стал активно использовать беспилотники.

В свою очередь, в Баку заявили об обстреле армянскими военными поселка Гадрут. В Ереване это опровергли.

Таким образом, надежды на то, что перемирие, действительно, вступит в силу, таят на глазах.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Русская линия

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Армения и Азербайджан договорились в Москве о гуманитарном перемирии
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября, однако практически сразу же Ереван и Баку начали обвинять друг друга в его нарушении...

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