Русская линия
Сводка новостей от 12 октября 2020

В Екатеринбурге торжественно отметили дни памяти Великой княгини Елизаветы Феодоровны и Алапаевских мучеников
Екатеринбургская епархия активно участвует в историко-культурном национальном туристическом проекте «Императорский маршрут»…

Митрополит Кирилл принял участие в открытии мероприятий памяти Великой княгини Елисаветы Феодоровны и Алапаевских мучениковВ Екатеринбургской митрополии проходят культурно-просветительские мероприятия памяти Великой княгини Елизаветы Фёдоровны и представителей Российского Императорского Дома, принявших мученическую смерть на Урале в 1918—1919 годах. События приурочены ко дню обретения мощей святых преподобномучениц Великой княгини Елизаветы Феодоровны и инокини Варвары, который празднуется 11 октября, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Старт памятным мероприятиям был дан 10 октября в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история», где открылась передвижная выставка гравюр и литографий «300-летие истории Российского Императорского Дома. Портрет Династии» из фондов Калужского музея изобразительных искусств. Проект реализуется Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» под эгидой министерства культуры России.

«Очень хочется, чтобы память о великом тысячелетнем подвиге русского народа всегда сохранялась в нашем сердце и в нашей жизни. Благодаря работе Фонда „Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество“ по крупицам собирается память сердца и глубокая великая история. Её гораздо больше, чем мы можем показать в маленьком зале, и мне бы очень хотелось, чтобы она сохранялась в жизни нашего народа. Чтобы мы сохраняли внутреннюю связь и единение с теми, кто жил тысячу, 500 лет назад, 100 лет назад, с теми, кто 75 лет назад для нас выковал Победу ценой огромной жертвы», — сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Посетители экспозиции могут увидеть уникальное собрание гравированных и литографированных портретов представителей Российского Императорского Дома, виды резиденций, дворцов и храмов Москвы и Санкт-Петербурга, созданных русскими и иностранными мастерами в первой половине XVIII — начале XX века. Коллекция из частного собрания героя Первой мировой войны, известного деятеля русской эмиграции, потомственного дворянина Александра Гершельмана была передана в дар Калужскому музею изобразительных искусств его дочерью Мариной Аксаковой в память о муже Сергее Аксакове, мичмане Русского Императорского флота, уроженце Калужской области.

«Мне кажется, что для всех нас очень важно выработать в себе и своих детях понятие о добре и зле, о том, что можно и чего нельзя делать, выработать твердую жизненную позицию, которая может опираться только на любовь к своему Отечеству. Давайте, воодушевившись этой выставкой, приведя сюда своих детей и внуков, увидев этот прекрасный пример сохранения нашего исторического прошлого, все в этом духе будем трудиться каждый на своем месте — на работе, в учебе или в семье», — сказала председательница наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Выставка впервые представлена в уральском регионе — участнике историко-культурного национального туристического проекта «Императорский маршрут», объединяющего Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области. В федеральный Императорский маршрут включен проект «Екатеринбургским Царским маршрутом», разработанный Екатеринбургской епархией совместно с Центром развития туризма Свердловской области. Он включает в себя места, хранящие память о святых Царственных страстотерпцах и их верных слугах и друзьях, преподобномученице княгине Елизавете Федоровне и её сподвижниках.

«Я считаю, что историческая память является национальным кодом в России. И она должна передаваться из поколения в поколение. Все события, происходящие в Свердловской области, связанные с созданием и развитием „Императорского маршрута“, это очень важно. Наши дети нуждаются в общении, посещении и обсуждении таких выставок», — подчеркнула глава регионального минкульта Светлана Учайкина.

Также в мультимедийном парке «Россия — моя история» состоялись II Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения. Они были посвящены практическим аспектам просветительской работы на «Императорском маршруте». Участие в чтениях приняли историки, краеведы, научные сотрудники Областного краеведческого музея им. О.Е. Клера, архивисты, специалисты туристической сферы, представители общественных и церковных организаций.

Национальный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут» реализуется с 2018 года при поддержке министерства культуры России и Федерального агентства по туризму. Проект направлен на популяризацию 300-летней истории Императорского Дома Романовых, объединяющей воинские подвиги, достижения в науке, успехи в развитии культуры. Также цель проекта — сохранение памяти о духовном и благотворительном наследии Царской семьи.

«Императорский маршрут» включает места памяти представителей Императорского Дома — дворцы и резиденции, великокняжеские усадьбы, места официальных визитов, паломничеств и путешествий в России и за рубежом. Одним из центральных объектов показа на «Императорском маршруте» Среднем Урале является Музей памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске», созданный Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в 2018 году совместно со Областным краеведческим музеем имени О.Е. Клера при поддержке регионального министерства культуры.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Протоиерей Димитрий Смирнов прокомментировал слухи о своей кончине
Ложная информация о том, что почётный глава Патриаршей комиссии якобы отошёл ко Господу, стала распространяться в соцсетях...

«Охраняется государством» до полного разрушения и неминуемой гибели
Русское географическое общество обеспокоено тем, что чиновники не разрешают доброхотам восстанавливать памятники деревянного зодчества в Архангельской области, и при этом сами ничего не делают...

Шесть дней делай, а седьмой отдай Господу, а не карантину
В УПЦ раскритиковали инициативу украинских властей ввести в стране из-за коронавируса карантин «выходного дня»...

Патриарх Кирилл останется на карантине
Тест на коронавирус у Предстоятеля отрицательный, но правила Роспотребнадзора неумолимы и требуют от Его Святейшества самоизоляции...

В Екатеринбурге торжественно отметили дни памяти Великой княгини Елизаветы Феодоровны и Алапаевских мучеников
Екатеринбургская епархия активно участвует в историко-культурном национальном туристическом проекте «Императорский маршрут»...

Армения и Азербайджан договорились в Москве о гуманитарном перемирии
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября, однако практически сразу же Ереван и Баку начали обвинять друг друга в его нарушении...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем князя Олега Константиновича Романова, геройски павшего в 1914 году...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика