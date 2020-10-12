В Екатеринбургской митрополии проходят культурно-просветительские мероприятия памяти Великой княгини Елизаветы Фёдоровны и представителей Российского Императорского Дома, принявших мученическую смерть на Урале в 1918—1919 годах. События приурочены ко дню обретения мощей святых преподобномучениц Великой княгини Елизаветы Феодоровны и инокини Варвары, который празднуется 11 октября, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Старт памятным мероприятиям был дан 10 октября в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история», где открылась передвижная выставка гравюр и литографий «300-летие истории Российского Императорского Дома. Портрет Династии» из фондов Калужского музея изобразительных искусств. Проект реализуется Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» под эгидой министерства культуры России.

«Очень хочется, чтобы память о великом тысячелетнем подвиге русского народа всегда сохранялась в нашем сердце и в нашей жизни. Благодаря работе Фонда „Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество“ по крупицам собирается память сердца и глубокая великая история. Её гораздо больше, чем мы можем показать в маленьком зале, и мне бы очень хотелось, чтобы она сохранялась в жизни нашего народа. Чтобы мы сохраняли внутреннюю связь и единение с теми, кто жил тысячу, 500 лет назад, 100 лет назад, с теми, кто 75 лет назад для нас выковал Победу ценой огромной жертвы», — сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Посетители экспозиции могут увидеть уникальное собрание гравированных и литографированных портретов представителей Российского Императорского Дома, виды резиденций, дворцов и храмов Москвы и Санкт-Петербурга, созданных русскими и иностранными мастерами в первой половине XVIII — начале XX века. Коллекция из частного собрания героя Первой мировой войны, известного деятеля русской эмиграции, потомственного дворянина Александра Гершельмана была передана в дар Калужскому музею изобразительных искусств его дочерью Мариной Аксаковой в память о муже Сергее Аксакове, мичмане Русского Императорского флота, уроженце Калужской области.

«Мне кажется, что для всех нас очень важно выработать в себе и своих детях понятие о добре и зле, о том, что можно и чего нельзя делать, выработать твердую жизненную позицию, которая может опираться только на любовь к своему Отечеству. Давайте, воодушевившись этой выставкой, приведя сюда своих детей и внуков, увидев этот прекрасный пример сохранения нашего исторического прошлого, все в этом духе будем трудиться каждый на своем месте — на работе, в учебе или в семье», — сказала председательница наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Выставка впервые представлена в уральском регионе — участнике историко-культурного национального туристического проекта «Императорский маршрут», объединяющего Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области. В федеральный Императорский маршрут включен проект «Екатеринбургским Царским маршрутом», разработанный Екатеринбургской епархией совместно с Центром развития туризма Свердловской области. Он включает в себя места, хранящие память о святых Царственных страстотерпцах и их верных слугах и друзьях, преподобномученице княгине Елизавете Федоровне и её сподвижниках.

«Я считаю, что историческая память является национальным кодом в России. И она должна передаваться из поколения в поколение. Все события, происходящие в Свердловской области, связанные с созданием и развитием „Императорского маршрута“, это очень важно. Наши дети нуждаются в общении, посещении и обсуждении таких выставок», — подчеркнула глава регионального минкульта Светлана Учайкина.

Также в мультимедийном парке «Россия — моя история» состоялись II Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения. Они были посвящены практическим аспектам просветительской работы на «Императорском маршруте». Участие в чтениях приняли историки, краеведы, научные сотрудники Областного краеведческого музея им. О.Е. Клера, архивисты, специалисты туристической сферы, представители общественных и церковных организаций.

Национальный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут» реализуется с 2018 года при поддержке министерства культуры России и Федерального агентства по туризму. Проект направлен на популяризацию 300-летней истории Императорского Дома Романовых, объединяющей воинские подвиги, достижения в науке, успехи в развитии культуры. Также цель проекта — сохранение памяти о духовном и благотворительном наследии Царской семьи.

«Императорский маршрут» включает места памяти представителей Императорского Дома — дворцы и резиденции, великокняжеские усадьбы, места официальных визитов, паломничеств и путешествий в России и за рубежом. Одним из центральных объектов показа на «Императорском маршруте» Среднем Урале является Музей памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске», созданный Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в 2018 году совместно со Областным краеведческим музеем имени О.Е. Клера при поддержке регионального министерства культуры.

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